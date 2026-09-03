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Průměrná mzda vystoupala na 51 966 korun, proti loňsku je o 6,4 procenta vyšší

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  9:11
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Průměrná mzda českých zaměstnanců se ve druhém letošním čtvrtletí zvedla meziročně o 6,4 procenta a dosáhla tak 51 966 korun. V reálném vyjádření, tedy po zohlednění inflace, stoupla o 4,3 procenta.

„Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečností agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká,“ komentuje Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ.

Dosáhnete alespoň na průměrnou mzdu?

Ve zmiňovaných profesích stoupy mzdy meziročně o 16,6 procenta. Dařilo se ale třeba i zaměstnancům v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech, kteří si polepšili o 8,7 procenta. K nejnižšímu růstu došlo v naopak třeba v těžbě a dobývání, a sice o 2,2 procenta.

„Jde o mírné zvolnění růstu, pořád ale jedeme daleko nad tempem, které ekonomika dlouhodobě snese. Podle ČNB by rovnovážný růst mezd slučitelný s inflačním cílem byl zhruba 4,5 %, my rosteme výrazně rychleji,“ říká Radovan Hauk, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Část letošního růstu mezd není podle něj výsledkem síly firem, ale zvýšení platů ve veřejném sektoru a přetrvávajícího nedostatku lidí, kvůli kterému firmy přeplácejí nedostatkové profese. „Pro domácnosti je to dobrá zpráva, jejich kupní síla se ale teprve letos vrátila nad úroveň před pandemií, takže o bohatnutí bych mluvil s opatrností,“ dodává Hauk.

„Za celý letošní rok se průměrná mzda, na kterou ovšem nedosáhne většina zaměstnanců, zvýší pravděpodobně o 6,5 procenta,“ míní Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas. S ohledem na nižší inflaci tak může kupní síla reálně vzrůst v průměru o zhruba 4,5 %. „Růst mezd sice neodpovídá tempu růstu produktivity práce, stále však platí, že české mzdy dosahují ani ne poloviny německého průměru, zatímco produktivita práce rozhodně není německé úrovni zdaleka tak výrazně vzdálená. Prostě konvergujeme,“ připomíná.

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