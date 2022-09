Firmy čelí rostoucímu tlaku na zvyšování mezd, týká se to hlavně IT

Nejpatrnější je to podle Hays v IT firmách. Žádaní jsou experti v oblasti výzkumu a vývoje, nejčastěji na pozici datový analytik. Tzv. data science najde své uplatnění ve většině průmyslových oblastí a dlouhodobě na trhu práce chybí.

„Podle našich průzkumů některé firmy plošně navyšují v pravidelných intervalech,“ uvedl Nezkusil. Dále vysvětluje, že plošné navyšování není hlavní trend. Průzkum uvádí, že zaměstnavatelé nejčastěji zvedají mzdu individuálně, když jde o specifickou, vysoce kvalifikovanou pozici.

Tlak na lepší finanční ohodnocení je v Česku mimořádný vzhledem k trvale nízké nezaměstnanosti. Proto se technologické firmy poohlížejí po manažerech a inženýrech ze zahraniční. „První volbou je hledat v rámci států Evropské unie, protože z administrativního hlediska je jednodušší tyto lidi zaměstnat,“ říká Nezkusil.

Není to levná pracovní síla

Trendem zůstává shánění zaměstnanců spíše v rámci střední a východní Evropy. „Nejde o levnou pracovní sílu, tito zájemci o práci mají podobné mzdové očekávání jako Češi.“ zdůrazňuje. Další možností jsou potom země mimo EU, v oblasti IT je oblíbená hlavně Indie.

I přes tlak na navýšení mezd způsobený inflací a zvyšujícími se cenami energií mnozí dají přednost pracovní flexibilitě. Nejoblíbenější stále zůstávají hybridní modely klasické docházky a home officu v poměru 2+3 nebo 3+2, které se rozmohly v době pandemie. V případě IT odborníků se potom prosazuje trend „práce odkudkoliv z ČR.“

„Pražská firma tak může zaměstnat člověka z Ostravy a ten na schůzku dojede jednou či dvakrát do měsíce,“ říká manažer agentury. Také dodává, že home office nabízí asi 85 procent firem, kde je to technicky možné.

Od minulých let ale dochází k výraznému posunu v chování firem „Zatímco před rokem vedly firmy diskuse, jestli kanceláře značně neomezit, nyní se opět dostáváme do bodu, kdy firmy chtějí mít své zaměstnance většinově zpátky a podpořit tak firemní kulturu.“

I zaměstnanci mají nyní větší zájem se do kanceláří vrátit, už kvůli zvyšujícím se cenám energií. Pracovat z domova může být pro domácnosti břímě navíc. Vypořádat by se s tím měla chystaná novela zákona, která by uložila firmám povinné hrazení nákladů na práci z domu.

Dalším důvodem, proč nezůstat na home office, je i dopad na duševní zdraví. Toto téma je stále oblíbenější a benefity v podobě možnosti telefonu s externím psychologem jsou vyhledávanější. Tzv. well being ale neznamená jen psychologickou pomoc, záleží na atmosféře na pracovišti. Firmy si zakládají na firemní kultuře, organizují třeba kurzy jógu v kanceláři jako zaměstnanecký benefit.