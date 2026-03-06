Většině Čechů ale na průměr nedosáhne. Je to patrné z toho, že polovina zaměstnanců bere méně než 45 523 korun. U žen je tato prostřední hodnota hrubé mzdy, tzv. medián, ještě o něco nižší: 42 692 korun. U mužů pak medián činí 48 342 korun měsíčně.
„Ve 4. čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda proti stejnému období minulého roku o 7,4 procenta na 52 283 Kč. Po zohlednění vlivu inflace vzrostla mzda reálně o 5,1 procenta. V celém roce 2025 dosáhla inflace 2,5 procenta a nominální růst mezd byl 7,2 procenta. Reálně se tedy mzda zvýšila o 4,6 procenta,“ komentuje Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ.
V porovnání s rokem 2024 si nejvíce polepšili zaměstnanci v elektrárenství, plynárenství a rozvodu tepla, kteří dostali přidáno 15,8 procenta. Naopak nejméně si polepšili například pracovníci v peněžnictví nebo pojišťovnictví.
Po zprůměrování celého roku 2025 činila průměrná mzda 49 215 Kč, reálně vzrostla o 4,6 procenta.