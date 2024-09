Hádka o zákon graduje. Ministerstvo a myslivci si vyčítají dezinformace

Důkazem vyhrocené atmosféry jsou i dvě úterní tiskové konference, které se obě uskutečnily v Národním zemědělském muzeu na pražské Letné. Jednu plánovala několik týdnů jednota, druhou svolal ministr Marek Výborný (KDU-ČSL) v uplynulých dnech, aby přesně navázala na předchozí mediální výstup myslivců.

Jedním z argumentů myslivců jsou neprůkazné škody, které má působit zvěř na lesních pozemcích a na polnostech. Zatímco ministr Výborný uvádí jako konzervativní odhad škod v řádu 2,5–3,5 miliardy korun ročně, předseda jednoty Jiří Janota hovoří o údajích, které mu podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytly státní Lesy ČR a Český statistický úřad.

Podle nich měly škody zvěří činit v roce 2022 v celé republice 54,3 milionu korun. Kvůli těmto argumentům naopak zastánci novely spustili nový web, kde uvádějí, že skutečně škody miliardové jsou.

Podle něj oba tyto zdroje ve skutečnosti neuvádí reálné škody, ale sumy, které byli schopni vlastníci na myslivcích reálně vymoci. „V praxi ale mnoho vlastníků své škody vůbec není schopna na myslivcích uplatnit. Jak evidence škod, tak jejich uplatňování a vymáhání náhrady škod stojí hodně času, úsilí i finančních nákladů na posudky a soudní znalce, přitom výsledek je značně nejistý a často končí mnohaletými soudními spory.

Řada vlastníků po předchozí negativní zkušenosti s uplatněním to už ani znova nezkouší, případně občas dochází k neoficiálnímu vyrovnání třeba ve zvěřině,“ píše se na webu.

Podobně se obě strany přou i o to, zda nová možnost loveckých povolenek platících pro zemědělce, kteří mají souvislou výměrou honebních pozemků nad 30 hektarů, povede ke zvýšení, či snížení práv vlastníků pozemků. Myslivci tvrdí, že to zvýší pravomoci pouze malé části privilegovaných zemědělců, kteří ani půdu vlastnit nemusí, zástupci Sdružení vlastníků obecních, obecních, soukromých a církevních lesů, kteří většinově zákon podporují, naopak tvrdí, že je jim to pomůže.

Některé problémy s novelou ale přiznává i samo ministerstvo, podle Výborného může ještě dojít k úpravám zákona v Poslanecké sněmovně. Například jde o to, že do budoucna by se měly určovat minimální plány odlovu jednotlivých druhů zvěře určovat na základě národní inventarizace lesů, která se vztáhne na 48 nadokresních území, ve kterých budou lidé z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů určovat, na základě tzv. zkusných ploch podle poškození dřevin povinné odlovy zvířat pro větší oblasti.

Zde i ředitel ÚHUL Jaroslav Kubišta na ministerské tiskové konferenci konstatoval, že počet oblastí je doopravdy malý, ale že ústav nezvládne vytvořit a hodnotit stovky různých území. Ministr Výborný ale poznamenal, že zrovna těmto výtkám od myslivecké veřejnosti rozumí a že budou navazující vyhlášky například zohledňovat, aby nebyli myslivci trestáni za nedostatečné lovení zvěře, pokud v okolí loví smečka vlků nebo pro jiné objektivní důvody.

Proti návrhu je svaz měst

Navíc se proti návrhu kriticky vyjádřil i Svaz měst a obcí ČR, jemuž vadí nové personální nároky na správu, a obávají se úbytky aktivních myslivců. „Už dnes se potkáváme s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků ve veřejné správě na úseku myslivosti, které je těžké dlouhodobě udržet a adekvátně ohodnotit,“ informoval předseda svazu František Lukl. Podle něj nový zákon situaci ještě zhorší.

Ministr již dříve uvedl, že zákon je pro něj absolutní prioritou a že nechce být dalším politikem, který větší úpravy této legislativy sice předložil, ale po zásahu myslivecké lobby k jejich schválení nedošlo. Sám ale uznává, že někteří i koaliční poslanci a senátoři mají s normou potíže. Drobným změnám se tak nebrání, základ, který je zakotvený i v programovém prohlášení vlády, podle něj projít má.

Novela by se měla dostat na jednání sněmovny už nyní na podzim, ČMMJ požaduje její stažení a přepracování. Šance, že by se po podobném kroku za současné vlády ještě k projednávání vrátila, jsou mizivé.