VIDEO: Není kam se zvěřinou. Myslivci dostanou příspěvky na chladničky

Ministerstvo se od září chystá myslivcům nabízet příspěvek až 40 tisc korun na nákup chladicích boxů. Získají tak čas na prodej masa konečným spotřebitelům. Výše příspěvku činí 50 procent skutečně vynaložených přímých nákladů, nejvýše však zmíněných čtyřicet tisíc.

Přímý prodej podporuje i projekt prozverinu.cz, který odstartoval v červnu. Jde o interaktivní mapku, na které může zájemce o maso vyhledat myslivce v okolí svého bydliště včetně jeho nabídky.

„I za tu krátkou dobu, co jsem zaregistrovaný, se lidi začínají ozývat, takže to hodnotím kladně a věřím, že nám to pomůže dostat se z krize, v níž se nacházíme,“ říká myslivec Pavel Fáměra.

Zvěřinu musejí myslivci ze zákona nabízet v kůži a to celé kusy, zbavené hlavy a běhů. Někteří jsou však ochotni zájemcům na požádání se zpracováním zvěřiny pomoci. „Jsme schopni pomoci se stažením a rozdělit zvěřinu na díly. Potřebujeme prodat celý kus – některé díly jsou cennější – kýta a hřbet, některé méně. Pokud lidé chtějí jen část, musejí se domluvit s někým dalším, aby si to rozdělili,“ řekl nedávno pro MF DNES Jiří Hujo, myslivecký hospodář mysliveckého spolku Kamčatka Slatiny na Jičínsku.

Prodej koncovým zákazníkům má pomoci zlepšit ekonomiku myslivosti, v poslední době se totiž tradiční prodej přes výkupny přestal vyplácet.

„Ulovím prase a ve výkupu dostanu deset korun za kilo, zatímco náklady spojené s lovem a odvozem tu tržní hodnotu přesáhnou,“ posteskl si Pavel Fáměra.