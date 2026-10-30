Mysl může vzniknout i ve stroji, říká vědec, který zkoumá psychiku AI

Technologické společnosti se už dokonce reálně zabývají myšlenkou, zdali AI může mít vědomí. Pokud ano, otevírá to zásadní etické otázky. „Pokud budeme mít miliardy bytostí, které mají třeba jenom malinkou míru vědomí, může dojít k obrovské morální katastrofě,“ uvádí Ondřej Havlíček, který se zabývá nově vznikajícím oborem - psychologií umělé inteligence.
Společnost Anthropic nedávno vydala nová pravidla užívání jejích produktů, zakazuje v nich urážet chatboty. Co si o tom myslíte?
Anthropic zakázal soustavnou svévolnou krutost k modelům. K šípku je ještě poslat můžete, to pravidla nezakazují. Co se týče motivací, proč to zakázali, myslím, že to souvisí s jejich nedávným výzkumem ohledně takzvaných funkčních emocí. Zjistili, že uvnitř modelů se dá najít něco podobného lidským emocím. Dané emoční stavy umíme číst a ovlivňovat a má to vliv i na jejich chování.
V podstatě nic nebrání tomu, aby mysl existovala i na jiném než biologickém základě. Mysl není totéž co vědomí.