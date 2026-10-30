Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Mysl může vzniknout i ve stroji, říká vědec, který zkoumá psychiku AI

Sára Mazúchová
Premium

Ondřej Havlíček se věnuje výzkumu psychologie AI ve výzkumné skupině ACS Research při Centru pro teoretická studia Univerzity Karlovy | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Umělá inteligence vyřešila jeden z matematických problémů tisíciletí, píše básně i zákony. Taky se ale umí vztekat a mstít. Emoce ovlivňují její chování, i když nevíme, zda je skutečně nějak prožívá, upozorňuje vědec Ondřej Havlíček v rozhovoru pro iDNES.cz

Technologické společnosti se už dokonce reálně zabývají myšlenkou, zdali AI může mít vědomí. Pokud ano, otevírá to zásadní etické otázky. „Pokud budeme mít miliardy bytostí, které mají třeba jenom malinkou míru vědomí, může dojít k obrovské morální katastrofě,“ uvádí Ondřej Havlíček, který se zabývá nově vznikajícím oborem - psychologií umělé inteligence.

Společnost Anthropic nedávno vydala nová pravidla užívání jejích produktů, zakazuje v nich urážet chatboty. Co si o tom myslíte?
Anthropic zakázal soustavnou svévolnou krutost k modelům. K šípku je ještě poslat můžete, to pravidla nezakazují. Co se týče motivací, proč to zakázali, myslím, že to souvisí s jejich nedávným výzkumem ohledně takzvaných funkčních emocí. Zjistili, že uvnitř modelů se dá najít něco podobného lidským emocím. Dané emoční stavy umíme číst a ovlivňovat a má to vliv i na jejich chování.

V podstatě nic nebrání tomu, aby mysl existovala i na jiném než biologickém základě. Mysl není totéž co vědomí.

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění

Tramvaj číslo 23 vítá návštěvníky v novém obchodě Lego v Praze v ulici Na...

Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...

Otevírací doba 28. října 2026: které obchody budou zavřené a kde nakoupíte?

Ve středu 28. října 2026 budou mít velké obchody kvůli státnímu svátku zavřeno. Prodejny do 200 metrů čtverečních mohou otevřít.

Ve středu 28. října si Česko připomene vznik samostatného československého státu. Velké obchody budou mít kvůli státnímu svátku zavřeno, jinde si ale nakoupit můžete. Kterých prodejen se zákaz týká a...

Dermacol opouští marketingová ředitelka Komárová. Po 24 letech ji vyhodil manžel

Spolumajitelka firmy Dermacol Věra Komárová

Kosmetickou značku Dermacol opouští jedna z jejích nejvýraznějších tváří. Věra Komárová po 24 letech končí coby marketingová ředitelka, svou výpověď oznámila zaměstnancům v e-mailu. Za odchodem podle...

Uživit se dá i z půl hektaru, dokazují jihočeští pěstitelé Tereza a Jakub Peškovi

Premium
Tereza a Jakub Peškovi původně ze zemědělského prostředí nejsou. Nyní ale...

Pár kilometrů jihozápadně od jihočeských Vodňan v ranním mlžném oparu pracuje mladý farmář. Sklízí zeleninu, stará se o květiny. Sezona nyní v polovině října pomalu končí, musí ale ještě připravit...

Němečtí experti navrhli zrušit všechny zemědělské dotace v EU, nemají žádný smysl

ilustrační snímek

Přední němečtí ekonomové a právní experti žádají zrušení veškerých zemědělských dotací. Tak masivní státní zásahy podle nich nemají žádné přesvědčivé ekonomické opodstatnění.

Koalice plánuje zdražení podzemní vody o 250 procent. Kraje se bojí o peníze

Ilustrační snímek

Místo dvou korun za odběr metru krychlového podzemní vody by se mělo podle plánů poslance Karla Turečka od nového roku platit korun sedm, jde tedy o zvýšení cen o 250 procent. Vodohospodářští experti...

30. října 2026

Mysl může vzniknout i ve stroji, říká vědec, který zkoumá psychiku AI

Premium
Ondřej Havlíček se věnuje výzkumu psychologie AI ve výzkumné skupině ACS...

Umělá inteligence vyřešila jeden z matematických problémů tisíciletí, píše básně i zákony. Taky se ale umí vztekat a mstít. Emoce ovlivňují její chování, i když nevíme, zda je skutečně nějak prožívá,...

30. října 2026

Miliardář Strnad nabízí 30 miliard eur za holding, pod který patří výrobce Ray-Ban

Michal Strnad je majitelem Czechoslovak Group, skupiny, ve které působí již...

Miliardář Michal Strnad nabídl přibližně 30 miliard eur (730 miliard Kč) za italský rodinný holding Delfin, pod který patří výrobce brýlí EssilorLuxottica a další firmy. Strnad je vlastníkem a...

29. října 2026  21:35

Ropa se stále drží nad 110 dolary. Na vině je drahá přeprava i strach z útoků

Lidé pádlují podél pobřeží u íránského přístavu Bandar Abbás, zatímco v...

Vývoz ropy z Blízkého východu se sice vrátil na předválečnou úroveň, její cena se však stále drží nad 110 dolary za barel. Za vysokými cenami stojí především drahá přeprava či ubývající světové...

29. října 2026

Konec velkého snu. Luxusní výletní loď uvázla v Kambodži kvůli drahému palivu

Loď Villa Vie Odyssey kotví v přístavu Sihanoukville. (29. října 2026)

Americká výletní loď Villa Vie Odyssey měla být pro své obyvatele domovem na dlouhé roky. Za cenu od zhruba 100 tisíc dolarů (přibližně 2,1 milionu korun) si mohli koupit kajutu a vyrazit na několik...

29. října 2026

KHNP ukončila jednání o smlouvě na stavební práce v Dukovanech, zvažuje další kroky

ilustrační snímek

Korejská společnost KHNP ukončila jednání o smlouvě na stavební práce na projektu nových jaderných bloků v Dukovanech s konsorciem korejských firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan...

29. října 2026  14:50,  aktualizováno  16:13

Domácnosti v Česku šetří na topení, každému čtvrtému je zima, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Tepelný komfort doma nepociťuje téměř každý čtvrtý Čech, což je skoro dvakrát více než loni. Z aktuálního průzkumu dodavatele energií, společnosti Epet energie, vyplývá, že kvůli napjaté geopolitické...

29. října 2026

Zisky ropných gigantů překonaly očekávání. Jsou nejvyšší od roku 2022

ilustrační snímek

Zisky ropných gigantů Shell a TotalEnergies ve třetím čtvrtletí prudce vzrostly a dosáhly nejvyšší úrovně od roku 2022. Výsledky obou společností překonaly očekávání analytiků, k čemuž přispěl růst...

29. října 2026  14:02

Lagardeová předčasně končí v čele Evropské centrální banky. Již se hledá nástupce

Christine Lagardeová (2. července 2019)

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová 7. února 2027 předčasně odstoupí z funkce. ECB to uvedla ve čtvrtečním sdělení. Osmiletý mandát její šéfky měl vypršet v říjnu 2027. Předseda...

29. října 2026  11:51

Vlakové neštěstí ve Španělsku vyvolává otázky. Stalo se jen den před stávkou

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Druhé letošní smrtelné železniční neštěstí vzbuzuje pochybnosti ohledně španělské sítě vysokorychlostních vlaků. Již před středeční tragickou nehodou v Toledu, při niž zahynulo nejméně 68 lidí, totiž...

29. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zemědělství bez chemie? Na vinicích či polích místo ní pomáhají vosičky a roztoči

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma České zemědělství na rozcestí: Jak vyrábět...

Je tak malá, že ji na poli téměř neuvidíte. Přesto dokáže ochránit kukuřici před škůdcem, který otevírá cestu nebezpečným plísním. O biologické ochraně rostlin, zdravé půdě i budoucnosti české...

29. října 2026

Deset procent sleva za hotovost. Některé restaurace odrazují od plateb kartou

Premium
ilustrační snímek

Některé restaurace a hospody v Česku zvýhodňují hosty, kteří místo karty vytáhnou při placení bankovky a mince. Oficiálně se k této praxi vyjadřovat nechtějí, podle odborníků se tím však ve finále...

29. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.