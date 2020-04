Sportoviště budou hledat investory. Některá už zanikla, říká šéf Multisportu

Firma v Česku zastřešuje firemní benefit v podobě tzv. MultiSport karty, která lidem umožňuje využívat služeb řady sportovišť se slevou. Mezi 500 partnerskými sportovními zařízeními si společnost nechala zpracovat průzkum, mimo jiné o současné finanční kondici provozovatelů.

Z něj vyplynulo, že bez klientů se řada z nich obejde maximálně dva měsíce, než jim dojdou vlastní zdroje. „Pokud by došlo na otevření fitness center 11. května, tak jsou to právě ty kritické dva měsíce,” říká v rozhovoru pro iDNES.cz Miroslav Rech.

Podnikatelé z oblasti sportu totiž podle něj vesměs nechtějí řešit složitou finanční situaci úvěrem. „Došlo už i k dílčímu propouštění, hlavně u větších zařízení, u menších to tak dramatické nebylo. O práci mohlo přijít zhruba do 20 procent zaměstnanců,” odhaduje. Do odhadů, kolik sportovišť následkem krize zanikne, se však pouštět nechce.

„Víme už teď, že jednotky sportovišť byly nuceny ukončit činnost. Je možné, že další budou muset hledat strategické investory, nebo je majitelé prodají. Ale nemyslím si, že by úplně zanikla. Češi jsou sportovní národ a z dlouhodobého hlediska výraznější pokles poptávky neočekáváme,” míní Rech.

Vzhledem k uzavřeným sportovním zařízením firma Multisport Benefit pozastavila minulý měsíc fungování svých slevových karet. Opětovné spuštění plánuje, až se provozovny opět otevřou. Klientům chce po restartu karet nabídnout nové služby, podrobnosti však předem zveřejňovat nechce.

„Zaměřovali jsme se na uživatelský komfort, mobilní aplikaci či věrnostní program. Protože lidé zřejmě budou mít po přechodnou dobu obavu z navštěvování uzavřených sportovišť, počítáme i s odlivem části uživatelů k online cvičení,” popisuje Rech.