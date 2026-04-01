Češi se chystají na fotbalový šampionát. Zájem o letenky po výhře skokově vzrostl

V úterním závěrečném barážovém utkání zvítězila česká reprezentace v penaltovém rozstřelu 3:1 nad favorizovaným Dánskem a po 20 letech postoupila na finálový turnaj. Po prodloužení skončil zápas na Letné 2:2.
Data portálu Kiwi.com ukazují podle mluvčí Daniely Chovancové skok ve vyhledávání 31. března. „Zájem o lety do Mexika stoupl o více než 330 procent. U Spojených států vidíme nárůst o téměř polovinu. U Kanady evidujeme zvýšení zájmu o 14 procent,“ uvedla Chovancová s tím, že zatím nepozorují růst cen.
„Fanoušci se přitom jasně soustředí přímo na dějiště zápasů. Zájem o Guadalajaru vystřelil dokonce jednadvacetinásobně. U Mexico City a americké Atlanty evidujeme zhruba pětinásobný nárůst vyhledávání,“ dodala Chovancová.
„Celkově je poptávka po letenkách do destinací mistrovství světa pro období 11. června až 19. července meziročně vyšší zhruba o deset procent, očekáváme její další postupný růst v následujících týdnech. Ceny letenek se v hlavních termínech zápasů mírně zvyšují, zejména u spojů do Mexico City a Atlanty,“ sdělil ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal.
Na portálu je podle něj největší zájem o Atlantu, kde český výběr nastoupí proti Jihoafrické republice 18. června. Důvod vidí ve vysoké dostupnosti díky velké nabídce letů, dobré infrastruktuře a atraktivitě města pro další pobyt.
Roli ale může hrát i běžně vysoká poptávka po letech do USA v letních měsících. „U Spojených států navíc může pozitivně ovlivnit dostupnost také obnovení přímých letů společnosti Delta Air Lines, což může částečně stabilizovat ceny i dostupnost,“ uvedl.
S domácím Mexikem bude hrát český tým v Mexico City 25. června a podle Trejbala je druhý největší zájem právě u letů do této destinace, která má největší kapacitu a nabídku letů v rámci Mexika.
Nejmenší zájem je v tuto chvíli o Guadalajaru, kde v Zapopanu česká reprezentace nastoupí k prvnímu zápasu, a to 12. června proti Jižní Koreji. Cesta do tohoto města vyžaduje více přestupů.
Situaci řeší i cestovní kanceláře
Na portálu Kiwi.com zaznamenalo Mexiko velký nárůst. „Během posledního březnového týdne se Mexico City dostalo mezi šest nejžádanějších destinací, přitom v prvních třech březnových týdnech nebylo ani v první patnáctce severoamerických měst,“ uvedla mluvčí s tím, že nejdražší z hlavní trojice destinací je právě Mexiko.
Situací se nyní zabývají také cestovní kanceláře (CK). „Je to pro nás nová situace, nad kterou uvažujeme. Co určitě zajistíme, jako vždy, je přenos utkání pro naše klienty v destinacích,“ řekla mluvčí CK Čedok Klára Divíšková.
Podobně se vyjádřil i mluvčí skupiny DER Touristik, která sdružuje CK Exim Tours a CK Fischer, Jan Bezděk. „Po úterním senzačním postupu prověřujeme možnosti směrem k MS, protože se letos koná ve velmi atraktivních destinacích a po dvacetileté neúčasti na turnaji. Ze strany českých fanoušků o lístky určitě zájem bude,“ dodal.
Lukáš Hermann z CK Livingstone uvedl, že nemůže vyloučit, že bude CK pořádat tematické zájezdy, ale vzhledem k tomu, že Češi se dostali na mistrovství teprve v úterý večer, jejich organizování teprve zvažuje.