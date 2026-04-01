Češi se chystají na fotbalový šampionát. Zájem o letenky po výhře skokově vzrostl

Autor: ,
  18:41
Postup české fotbalové reprezentace na mistrovství světa, které se uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku, se projevil ve zvýšeném zájmu o letenky do dějiště šampionátu téměř okamžitě po skončení úterního zápasu. Zájem je o všechny destinace, kde český tým nastoupí k zápasům základní skupiny. Shodli se na tom oslovení prodejci letenek.
Někteří zůstávali před stadionem ještě dlouho po závěrečném hvizdu. | foto: Anna Kristová, MAFRA

V úterním závěrečném barážovém utkání zvítězila česká reprezentace v penaltovém rozstřelu 3:1 nad favorizovaným Dánskem a po 20 letech postoupila na finálový turnaj. Po prodloužení skončil zápas na Letné 2:2.

Data portálu Kiwi.com ukazují podle mluvčí Daniely Chovancové skok ve vyhledávání 31. března. „Zájem o lety do Mexika stoupl o více než 330 procent. U Spojených států vidíme nárůst o téměř polovinu. U Kanady evidujeme zvýšení zájmu o 14 procent,“ uvedla Chovancová s tím, že zatím nepozorují růst cen.

„Fanoušci se přitom jasně soustředí přímo na dějiště zápasů. Zájem o Guadalajaru vystřelil dokonce jednadvacetinásobně. U Mexico City a americké Atlanty evidujeme zhruba pětinásobný nárůst vyhledávání,“ dodala Chovancová.

„Celkově je poptávka po letenkách do destinací mistrovství světa pro období 11. června až 19. července meziročně vyšší zhruba o deset procent, očekáváme její další postupný růst v následujících týdnech. Ceny letenek se v hlavních termínech zápasů mírně zvyšují, zejména u spojů do Mexico City a Atlanty,“ sdělil ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

Na portálu je podle něj největší zájem o Atlantu, kde český výběr nastoupí proti Jihoafrické republice 18. června. Důvod vidí ve vysoké dostupnosti díky velké nabídce letů, dobré infrastruktuře a atraktivitě města pro další pobyt.

Roli ale může hrát i běžně vysoká poptávka po letech do USA v letních měsících. „U Spojených států navíc může pozitivně ovlivnit dostupnost také obnovení přímých letů společnosti Delta Air Lines, což může částečně stabilizovat ceny i dostupnost,“ uvedl.

S domácím Mexikem bude hrát český tým v Mexico City 25. června a podle Trejbala je druhý největší zájem právě u letů do této destinace, která má největší kapacitu a nabídku letů v rámci Mexika.

Nejmenší zájem je v tuto chvíli o Guadalajaru, kde v Zapopanu česká reprezentace nastoupí k prvnímu zápasu, a to 12. června proti Jižní Koreji. Cesta do tohoto města vyžaduje více přestupů.

Situaci řeší i cestovní kanceláře

Na portálu Kiwi.com zaznamenalo Mexiko velký nárůst. „Během posledního březnového týdne se Mexico City dostalo mezi šest nejžádanějších destinací, přitom v prvních třech březnových týdnech nebylo ani v první patnáctce severoamerických měst,“ uvedla mluvčí s tím, že nejdražší z hlavní trojice destinací je právě Mexiko.

Situací se nyní zabývají také cestovní kanceláře (CK). „Je to pro nás nová situace, nad kterou uvažujeme. Co určitě zajistíme, jako vždy, je přenos utkání pro naše klienty v destinacích,“ řekla mluvčí CK Čedok Klára Divíšková.

Podobně se vyjádřil i mluvčí skupiny DER Touristik, která sdružuje CK Exim Tours a CK Fischer, Jan Bezděk. „Po úterním senzačním postupu prověřujeme možnosti směrem k MS, protože se letos koná ve velmi atraktivních destinacích a po dvacetileté neúčasti na turnaji. Ze strany českých fanoušků o lístky určitě zájem bude,“ dodal.

Lukáš Hermann z CK Livingstone uvedl, že nemůže vyloučit, že bude CK pořádat tematické zájezdy, ale vzhledem k tomu, že Češi se dostali na mistrovství teprve v úterý večer, jejich organizování teprve zvažuje.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

ilustrační snímek

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

Developeři v Dubaji uklidňují investory. Zatím ztráty eliminují, ale může být hůř

Vizualizace luxusních apartmánů Ava na ostrově Palm Džumeira (3. února 2025)

Válka na Blízkém východě bude za několik dní trvat už celý jeden měsíc a její důsledky začínají být citelné i mimo přímou oblast konfliktu. Pociťují je také developeři ve Spojených arabských...

Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022)

Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci...

Největší krize, jaká nás kdy potkala. Saúdové spoléhají na svůj ropovod

Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco

Saúdská Arábie aktivovala svůj dlouhodobě připravovaný krizový plán. Hlavní roli v něm hraje ropovod East-West, díky němuž je země schopna i při uzavření Hormuzského průlivu exportovat až sedm...

Hádanka pro centrální banky. Jak spočítat náladu a včas stopnout inflaci?

ilustrační snímek

Stojí svět na prahu nové inflační spirály? Odpověď se neskrývá v grafech, ale v hlavách spotřebitelů a šéfů firem. Pokud lidé začnou počítat s dalším zdražováním, úrokové sazby poletí nahoru....

6. dubna 2026

Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny

ilustrační snímek

Konkurenční prostředí mezi e-shopy patří v Česku k nejdrsnějším v Evropě. V přepočtu na obyvatele vykazuje republika jednu z největších hustot internetových obchodů. Jedním z průvodních jevů...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Nike strádá. Nedaří se hlavně v Číně, akcie se propadly na úroveň roku 2015

Ve věku 77 let zemřel Dan Wieden, autor sloganu společnosti Nike „Just Do It“.

Akcie sportovního giganta Nike se propadly na nejnižší úroveň od roku 2015. Investory zklamaly výsledky hospodaření i vyhlídky do dalších měsíců, které jsou horší, než většina analytiků původně...

5. dubna 2026

Sephora a Benefit čelí v Itálii vyšetřování. Jejich kampaň pro děti je nevhodná

Obchodní řetězec Sephora. (3. března 2020)

Hojně rozšířené mezinárodní kosmetické společnosti Sephora a Benefit se dostaly do problémů kvůli údajně nevhodné marketingové kampani zaměřené na děti. Podle italského antimonopolního úřadu AGCM,...

5. dubna 2026

Irská hliníkárna zásobuje ruské zbrojovky. Kanály jsou neprůhledné, říká odborník

Továrna Aughinish Alumina se nachází v ústí řeky Shannon na západě Irska, od...

Podle uniklých záznamů a veřejně dostupných údajů je přední irský výrobce kovů součástí mezinárodního dodavatelského řetězce hliníku a jeho produkty zřejmě končí u výrobců ruských zbraní. Dodávky z...

5. dubna 2026

Cla zdražila americkým podnikům vína z Evropy, nahrazují je domácí produkcí

Americké podniky mění vinné lístky, cla tlačí ceny evropských vín vzhůru. (26....

Americké restaurace, bary i prodejci alkoholu začínají přepisovat nabídku. Dovozní cla totiž zdražují nejen evropská vína, ale také ostatní potravinářské produkty. Podniky proto hledají levnější...

5. dubna 2026

V ohrožení i bezpečný sex. Co z obyčejných věcí začíná kvůli íránské válce chybět

Premium
Lidé v Tennessee nakupují potraviny do zásoby. O víkendu se přes USA přežene...

Konflikt na Blízkém východě omezil přesun ropy a zemního plynu Hormuzským průlivem a snížil celosvětové zásobování přibližně o pětinu. Narušení obchodu nejen že způsobilo prudký nárůst cen pohonných...

5. dubna 2026  10:10

Výkyvy trhu až tak nepociťujeme, říká dodavatel zelené energie

Lubomír Káňa, CEO společnosti Electree.

Společnost Electree sídlící v Brně obchoduje především se zelenou energií. Krizi na Blízkém východě a zvyšování cen fosilních paliv vnímá spíše jako impuls ke změně. „Pouhé zvýšení počtu...

5. dubna 2026

Zdražení paliv ovlivní cenu zboží z Asie, promítá se hlavně u dopravy, říkají prodejci

ilustrační snímek

Vyšší ceny za pohonné hmoty se na fungování e-shopů promítají zatím především na dražší dopravě. E-shopy se tak nyní podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky zdražovat...

5. dubna 2026  7:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tisíce českých firem řeší následnictví. Ve hře jsou důsledky pro celou ekonomiku

ilustrační snímek

V České republice je podle statistik společnosti Dun & Bradstreet necelých 600 tisíc obchodních společností. Přes 170 tisíc z nich vlastní majitelé z řad generace Husákových dětí narozených mezi lety...

5. dubna 2026

Kdo vlastní zlato, výrazně bohatne. Cena odráží chaos v geopolitice, říká ekonom

Premium
„Samotná těžba je velmi stabilní a nezpůsobuje výkyvy v ceně zlata. To by sem...

Zlato v současné době výrazně stoupá na ceně. Podle ekonoma Romana Pilíška za to nemůžou spekulanti, ale samotná společnost, jejímž odrazem tahle komodita je. „Zlato se vrací v okamžiku, kdy je...

5. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.