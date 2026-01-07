„Ve srovnání s maximem ve stejném období loňského roku je aktuální spotřeba vyšší o 23 procent. Proti přelomu roku před dvěma lety, kdy bylo výrazně teplejší počasí, pak současné denní maximum převyšuje tehdejší hodnoty dokonce o 49 procent,“ řekl mluvčí distributora plynu GasNet Aleš Gregorovič. Nejvíce plynu se podle něj spotřebovalo v pondělí.
Růst spotřeby hlásí i distributoři elektřiny, i když mírnější. „Proti stejnému období předešlého týdne je spotřeba elektřiny až o 30 procent vyšší. To však není dané mrazy, ale tím, že předchozí týden byl zcela atypický, mezisváteční. Mnoho lidí mělo volno, řada podniků také nebo běžela v omezeném provozu. Reálně nynější mrazy zvedají spotřebu jen o několik procent,“ uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.
Spotřeba elektřiny v zimě je podle něj v Česku o 40 procent vyšší než v létě, v mrazech se rozdíl ještě prohlubuje. „Spotřeba roste s každým stupněm pod nulou v průměru přibližně o 0,5 procenta. To platí až do přibližně minus deseti stupňů. To je mez nasycení a pak již tato úměra neplatí,“ popsal Kříž.
Růst spotřeby se čeká i dál
Mrazivé počasí zvýšilo mimo jiné výkon jaderné elektrárny Temelín. Nominální výkon temelínského bloku je 1 086 elektrických megawattů, ale v mrazu může přesáhnout i 1 100 MWe. Výkon elektrárny v mrazu stoupá díky nižší teplotě vody v nejaderném okruhu.
Klesající venkovní teploty se projevily i v síti EG.D. Potvrzují to i data o průměrném maximálním hodinovém zatížení soustavy, což je údaj o tom, kolik elektřiny se v síti průměrně spotřebuje během jedné hodiny.
„Od pondělí 29. prosince do středy 31. prosince 2025, kdy byla průměrná teplota na našem distribučním území minus 2,8 stupně, se průměrné maximální hodinové zatížení pohybovalo na úrovni 1 512 megawattů. Od pátku 1. ledna do pondělí 5. ledna 2026, kdy začalo na většině území mrznout, tato hodnota vzrostla na téměř 1 600 MW. V důsledku mrazivého počasí očekáváme růst spotřeby i v následujících dnech,“ řekl mluvčí EG.D Lubomír Budný.
Za celý týden na přelomu roku průměrné maximální hodinové zatížení podle Budného činilo 2 340 MW. Loni to bylo ve stejném období 2 145 MW. Dosud nejvyšší průměrné hodinové maximum společnost zaznamenala 28. února 2018. Tehdy v devět hodin ráno dosáhlo 2 566 MW při průměrné denní teplotě minus 0,3 stupně.