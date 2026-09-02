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Malajsijský hobby obchod již brzy v Česku. První pobočku otevře v Ostravě

Veronika Bělohlávková
  16:00
Navštívili jsme prodejnu MR.DIY v Polsku. Podívejte se na nabízený sortiment....

Navštívili jsme prodejnu MR.DIY v Polsku. Podívejte se na nabízený sortiment. (27. července 2026) | foto: Gjurses Siderov

Malajsijský řetězec MR.D.I.Y. chystá rozsáhlou expanzi na český trh. První...
Malajsijský řetězec MR.D.I.Y. chystá rozsáhlou expanzi na český trh. První...
Malajsijský řetězec MR.D.I.Y. chystá rozsáhlou expanzi na český trh. První...
Malajsijský řetězec MR.D.I.Y. chystá rozsáhlou expanzi na český trh. První...
7 fotografií
Malajsijský obchodní řetězec MR.D.I.Y. otevře na podzim svou první prodejnu v České republice ve Foru Nová Karolina v Ostravě. Nabídne potřeby pro domácnost, kuchyň a zahradu, dekorace, železářské zboží i výrobky pro tvoření a drobné opravy.

Otevření se předpokládá mezi říjnem a listopadem 2026. Přesný termín zatím není potvrzený, bude záležet na postupu příprav. Prodejna zabere plochu 833 metrů čtverečních.

„Věříme, že zákazníci ocení nejen nový sortiment, ale především jeho mimořádnou šíři. Zároveň je chceme i nadále překvapovat značkami a koncepty, za kterými dosud museli mířit jinam,“ uvádí asset manažerka centra Markéta Dostálková.

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Forum Nová Karolina si od nového nájemce slibuje rozšíření nabídky o sortiment, který podle centra dosud v takovém rozsahu nemělo. V posledních měsících zde své první prodejny v regionu otevřely také značky Vilgain, Mira Mira, Marlenka, Anthony’s nebo Popeyes.

„Naším cílem je, aby Forum Nová Karolina pravidelně přivádělo nové značky i obchodní koncepty. V případě MR.D.I.Y. jdeme ještě dál, protože značka u nás otevře vůbec první prodejnu v České republice,“ dodává Dostálková.

Rozhodla velikost trhu i blízkost skladu

Při výběru první lokality v Česku hrála roli velikost ostravského trhu, dopravní dostupnost i postavení obchodního centra. Ostrava je třetím největším městem ČR, její širší aglomerace má přibližně milion obyvatel.

„Z pohledu velikosti trhu a možnosti oslovit dostatečně širokou skupinu zákazníků dával první vstup právě do Ostravy smysl. Významnou roli hrála také logistika. Náš centrální distribuční sklad pro střední a východní Evropu se nachází nedaleko polské Lodže, přibližně dvě a půl hodiny jízdy od Ostravy. To nám umožňuje zajistit plynulé a efektivní zásobování prodejny,“ říká zástupce MR.D.I.Y. Leoš Kocman.

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Forum Nová Karolina podle něj patří mezi dominantní obchodní centra v Ostravě i celém regionu. Ročně jej navštíví téměř deset milionů lidí, obsazenost centra je dlouhodobě vysoká.

„Stabilně vysoká návštěvnost a kvalitní skladba nájemců byly důležitými argumenty pro otevření první české prodejny právě zde. Velmi si ceníme také proaktivního a profesionálního přístupu vlastníka centra, společnosti REICO, který rozumí vývoji maloobchodního trhu a potřebám jednotlivých značek,“ uvedl Kocman.

Řetězec plánuje další prodejny

Ostravskou pobočkou expanze MR.D.I.Y. v Česku nekončí. Společnost chce v roce 2027 otevřít nejméně deset dalších prodejen, především v zavedených obchodních centrech.

Forum Nová Karolina zároveň uvádí růst obratů i návštěvnosti. V červenci 2026 se obraty centra meziročně zvýšily o 11 procent. Za posledních dvanáct měsíců vzrostly o čtyři procenta, návštěvnost o jedno procento.

Podle vedení centra se daří nově otevřeným značkám i stávajícím nájemcům. Růst zaznamenávají zejména gastronomie a kosmetika, ale také obchody a služby spojené se zdravím a cestováním. Obsazenost obchodního centra nyní dosahuje téměř 98 procent, a to i přes dopravní omezení v okolí centra i dalších částech Ostravy.

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