Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Superdávka pro 238 tisíc domácnosti je tady. Třetina si polepší, polovina pohorší

Autor: ,
  7:38
Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě práce v pražské ulici Hartigova. (1. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka na jednání Senátu (29....
Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...
Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...
Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...
17 fotografií
Přes 238 tisíc domácností v Česku, které pobíraly dávky na bydlení, živobytí a děti, přechází od 1. srpna na superdávku. Dosavadní čtyři podpory se ruší. Nejméně o 500 korun si od nynějška polepší víc než třetina příjemců, naopak polovině z nich se částka sníží nejméně o pět set korun. Ti, kteří by se dostali do potíží, mohou požádat úřady o dávku mimořádné okamžité pomoci.

„K 28. červenci bylo přiznáno 304 727 žádostí o dávku státní sociální pomoci (superdávku). Z toho 238 481 připadá na příjemce rušených dávek a 66 246 na novožadatele,“ upřesnil ministerský odbor komunikace.

Superdávka nahradila od loňského října příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Pokud o ni jejich příjemci do konce loňska požádali, pobírali do července původní částku a přepočítanou začnou dostávat od srpna. Víc se posuzuje příjem i majetek. Superdávku si lidé mohou zvýšit o bonus za práci. Noví žadatelé podávají jednu žádost. Superdávka se jim poskytuje od letoška.

Co dostanu? Kalkulačka iDNES.cz spočítá, kolik vám vynese nová superdávka

Podle ministerstva 49 procentům domácností, které měly rušené dávky, podpora po přepočítání klesá nejméně o 500 korun. Minimálně o pětisetkorunu si polepší 36 procent dosavadních příjemců. Podle dřívější ministerské analýzy pětině ze sledovaných 128 400 domácností nezůstalo po odečtení nákladů na bydlení z příjmu i se superdávkou ani životní minimum.

„Domácnostem, které se po přechodu na novou dávku dostanou do krátkodobých finančních potíží, může být ve výjimečných případech poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc. Dávka není určena k plošnému nahrazování dosavadní podpory, ale k řešení mimořádných a přechodných situací,“ sdělil odbor komunikace. Podle něj úřad práce žádosti posoudí podle konkrétní situace. Mimořádná dávka je pro lidi v hmotné nouzi.

Od listopadu se výše superdávky má změnit. Od října se totiž upraví životní minimum a nejspíš i započítání nákladů na bydlení a okruh zranitelných s vyšší podporou. Pomůže to malým a samoživitelským domácnostem.

Superdávka na bydlení se změní. Od října se bude v každém okrese počítat jinak

Minimum pro samotného dospělého se zvedne z 4 860 na 5 500 korun a pro prvního dospělého v rodině ze 4 470 na 5 000 korun. Ostatním dospělým v domácnosti naopak klesne ze 4 040 na 3 750 korun. Částky se měly změnit už od května, ministr práce Aleš Juchelka (ANO) ale prosadil odklad. Resort díky tomu nemusí letos hledat stovky milionů korun. Roční výdaje po zvýšení minima činí 2,2 miliardy korun. Podpora na bydlení by se měla počítat podle okresů, ne podle tří velikostí bydliště. Mezi zranitelné budou patřit samoživitelky s dětmi do 15 let, ne jen do sedmi let.

Superdávku prosadila minulá vláda. Podle bývalého ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se systém zjednodušuje a je adresnější. Podle Juchelky je superdávka nedotažená a nutné jsou změny. Jurečka opakovaně reagoval, že se s doladěním podle poznatků z praxe počítalo od začátku.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

OBRAZEM: Jen suchá pláň a kaktusy. V Arizoně zmizela jedna z největších vodních ploch

Kdysi to byla jedna z největších vodních ploch v Arizoně. Nádrž San Carlos...

Kdysi to byla jedna z největších vodních ploch v Arizoně. Nádrž San Carlos vznikla na řece Gila nad hrází Coolidge Dam a vešla se do ní asi miliarda metrů krychlových vody. V současnosti v ní kvůli...

Demonstrace proti turismu na Mallorce se zúčastnilo 25 tisíc lidí, turisté přihlíželi

Demonstrace proti turismu na Mallorce se zúčastnilo na 25 tisíc lidí. (26....

Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovaly proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezony svolala iniciativa Menys Turisme, Més Vida (méně...

Schodek rozpočtu bude příští rok hluboko pod 400 miliard, avizoval Babiš

ilustrační snímek

Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun, oznámil premiér Andrej Babiš. V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok...

Lokomotiva, která rozpláče i dospělého. Big Boy se vydal na historické turné

Po příjezdu do Kansas City v Missouri dne se kolem lokomotivy Big Boy...

Největší provozní parní lokomotiva světa Big Boy 4014 se vydává na své první turné přes americký kontinent. Stroj vážící 539 tun a původně postavený v roce 1941 k přepravě těžkých nákladů přes pohoří...

Chaos na letišti kvůli A380. Lidé museli čekat na palubě 10 hodin bez klimatizace

Ikonický palubní bar první generace A380 a další prvky kabin budou přeměněny na...

Nečekané odklonění letu Emirates z Dubaje do Šanghaje skončilo pro 373 cestujících více než desetihodinovým čekáním na palubě Airbusu A380. Letadlo kvůli špatnému počasí přistálo na jiném čínském...

Superdávka pro 238 tisíc domácnosti je tady. Třetina si polepší, polovina pohorší

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...

Přes 238 tisíc domácností v Česku, které pobíraly dávky na bydlení, živobytí a děti, přechází od 1. srpna na superdávku. Dosavadní čtyři podpory se ruší. Nejméně o 500 korun si od nynějška polepší...

1. srpna 2026  7:38

Češi si nedokážou odkládat peníze. Pomoci může osm jednoduchých pravidel

ilustrační snímek

Věk mezi 35 a 55 lety je obdobím nejvyšších výdělků, ale také největších finančních pastí a zodpovědnosti. Přestože lidé v tomto období vydělávají nejvíc v životě, často žijí od výplaty k výplatě a...

1. srpna 2026

Nejdražší samota je v Praze. Ani nejvyšší mzdy často nestačí na vlastní nájem

Premium
ilustrační snímek

Život o samotě vychází v českém hlavním městě nejdráž ze všech krajů. Přestože zde zaměstnanci pobírají nejvyšší mzdy, většinu příjmu jednotlivcům pohltí bydlení. Po nájmu a energiích jim podle...

1. srpna 2026

Člověk, či umělá inteligence? Velká část e-shopů není připravena na nová pravidla

Heureka

Velká část tuzemských internetových obchodů není připravena na nová pravidla evropského nařízení o využívání umělé inteligence (AI), které vstoupí v platnost 2. srpna. Jde zejména o povinnosti kolem...

31. července 2026  21:55

Trumpova tvrdá cla proti nucené práci změkla. Výjimku získala polovina dovozu

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)

Měla to být tvrdá odpověď zemím, které nedostatečně bojují proti nucené práci. Nová americká cla ale doprovází tak dlouhý seznam výjimek, že se bez dodatečných poplatků obejde zhruba polovina dovozu....

31. července 2026

Všem pivo zadarmo, až umře. Pivovar v USA přišel o licenci kvůli propagační akci

Majitel pivovaru Minocqua Brewing Company Kirk Bangstad se často dostává do...

Pivovar v americkém Wisconsinu přišel o licenci k prodeji alkoholu poté, co jeho majitel v propagační akci slíbil, že bude rozdávat den pivo zdarma, až zemře prezident Trump. Pivovar vlastní...

31. července 2026

Do moře jen za peníze? V Itálii bobtná spor o pláže zdarma. Ubývají a jsou přeplněné

Premium
Pláž v přímořském letovisku Santa Severa v Itálii (29. července 2026)

Italské pobřeží se stalo dějištěm sporu o to, jak velká část pláží má zůstat volně přístupná veřejnosti a jakou roli mají mít placená plážová zařízení. Aktivisté tvrdí, že lidé bez peněz na pronájem...

31. července 2026

Za deset let už peníze nebudou hrát roli, tvrdí Musk. Nesmysl, oponuje ekonom

ilustrační snímek

Odvážné vize budoucnosti jsou pro Elona Muska typické. V nejnovějším rozhovoru popsal svět, který podle něj během deseti let zásadně promění umělá inteligence a humanoidní roboti. Jak reálná je...

31. července 2026  13:32

Kompromisy vedou k slabým výsledkům. Přibývá milionových firem s jediným zaměstnancem

Premium
ilustrační snímek

Nástroje umělé inteligence zakladatelům firem usnadňují začít podnikat na vlastní pěst a mnozí z nich tak zůstávají i během dalšího růstu, aniž by museli najímat zaměstnance. Analýza platební...

31. července 2026  11:23

Evropská ekonomika zrychluje, ve druhém čtvrtletí přidala půl procenta

ilustrační snímek

Mezičtvrtletní růst ekonomiky Evropské unie ve druhém čtvrtletí podle sezonně upravených údajů zrychlil na 0,5 procenta z tempa 0,1 procenta v prvním čtvrtletí. V meziročním srovnání růst ekonomiky...

31. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Varování od AI. Model Anthropic se při testech naboural do systémů tří firem

ilustrační snímek

Několik týdnů po incidentu společnosti OpenAI přiznal podobný problém i její konkurent Anthropic. Při bezpečnostních testech se modely umělé inteligence firmy neplánovaně pokusily proniknout do...

31. července 2026  9:44

Cestující přinesl do letadla 100 párů špuntů do uší, rozdával je kvůli své rodině

ilustrační snímek

„Chtěl bych se předem omluvit a popřát vám všem příjemný let.“ S těmito slovy nastoupil do letadla mladý tatínek. V ruce držel sáček plný špuntů do uší a s úsměvem je rozdával ostatním cestujícím....

31. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.