Superdávka pro 238 tisíc domácnosti je tady. Třetina si polepší, polovina pohorší

„K 28. červenci bylo přiznáno 304 727 žádostí o dávku státní sociální pomoci (superdávku). Z toho 238 481 připadá na příjemce rušených dávek a 66 246 na novožadatele,“ upřesnil ministerský odbor komunikace.
Superdávka nahradila od loňského října příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Pokud o ni jejich příjemci do konce loňska požádali, pobírali do července původní částku a přepočítanou začnou dostávat od srpna. Víc se posuzuje příjem i majetek. Superdávku si lidé mohou zvýšit o bonus za práci. Noví žadatelé podávají jednu žádost. Superdávka se jim poskytuje od letoška.
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Podle ministerstva 49 procentům domácností, které měly rušené dávky, podpora po přepočítání klesá nejméně o 500 korun. Minimálně o pětisetkorunu si polepší 36 procent dosavadních příjemců. Podle dřívější ministerské analýzy pětině ze sledovaných 128 400 domácností nezůstalo po odečtení nákladů na bydlení z příjmu i se superdávkou ani životní minimum.
„Domácnostem, které se po přechodu na novou dávku dostanou do krátkodobých finančních potíží, může být ve výjimečných případech poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc. Dávka není určena k plošnému nahrazování dosavadní podpory, ale k řešení mimořádných a přechodných situací,“ sdělil odbor komunikace. Podle něj úřad práce žádosti posoudí podle konkrétní situace. Mimořádná dávka je pro lidi v hmotné nouzi.
Od listopadu se výše superdávky má změnit. Od října se totiž upraví životní minimum a nejspíš i započítání nákladů na bydlení a okruh zranitelných s vyšší podporou. Pomůže to malým a samoživitelským domácnostem.
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Minimum pro samotného dospělého se zvedne z 4 860 na 5 500 korun a pro prvního dospělého v rodině ze 4 470 na 5 000 korun. Ostatním dospělým v domácnosti naopak klesne ze 4 040 na 3 750 korun. Částky se měly změnit už od května, ministr práce Aleš Juchelka (ANO) ale prosadil odklad. Resort díky tomu nemusí letos hledat stovky milionů korun. Roční výdaje po zvýšení minima činí 2,2 miliardy korun. Podpora na bydlení by se měla počítat podle okresů, ne podle tří velikostí bydliště. Mezi zranitelné budou patřit samoživitelky s dětmi do 15 let, ne jen do sedmi let.
Superdávku prosadila minulá vláda. Podle bývalého ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se systém zjednodušuje a je adresnější. Podle Juchelky je superdávka nedotažená a nutné jsou změny. Jurečka opakovaně reagoval, že se s doladěním podle poznatků z praxe počítalo od začátku.