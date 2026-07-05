Podle údajů Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) dostávalo minimální mzdu 4,9 procenta zaměstnanců v Česku, tedy asi 181 000.
Vzorec pro pravidelnou valorizaci minimální mzdy upravila po letech vyjednávání v minulém volebním období novela zákoníku práce. Do té doby se na navýšení měli vždy dohodnout na tripartitě odboráři a zaměstnavatelé. Shoda se nikdy nenašla, částku pak určovala vláda. Podle zákona se má nejnižší výdělek dostat do roku 2029 postupně na 47 procent průměrné mzdy. Letos činí 43,4 procenta, tedy 22 400 korun.
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„Odhadovaná výše měsíční minimální mzdy by mohla - při využití údaje o průměrné hrubé mzdě z makroekonomické predikce ministerstva financí z dubna letošního roku - dosáhnout úrovně 24 900 korun v roce 2027 a 26.900 korun v roce 2028,“ uvedlo v podkladech k nařízení ministerstvo práce. Výslednou výši minimálního výdělku pro příští roku musí oznámit do konce září. Vycházet bude z předpovídané průměrné mzdy pro příští rok, kterou ohlásí do konce srpna resort financí.
S minimální mzdou vzrostou i zaručené platy, které se vyplácejí ve veřejném sektoru ve čtyřech stupních. Odpovídají minimální mzdě, jejímu 1,2násobku, 1,4násobku a 1,6násobku podle náročnosti, odpovědnosti a odbornosti práce. Příští rok by se tedy podle odhadů měly pohybovat od 24 900 do 39 840 korun. Zaručené mzdy ve firmách jsou od loňska zrušené.
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Navýšení minimální mzdy by mohlo firmy v příštím roce včetně odvodů stát 5,9 miliardy korun a v roce 2028 pak 4,7 miliardy korun. Zaměstnavatelé ve veřejném sektoru by vydali příští rok 20,6 miliardy korun navíc a v roce 2028 pak 25,7 miliardy korun navíc. Na sociálním a zdravotním pojištění by stát příští rok získal celkem 11,5 miliardy korun, v roce 2028 pak 13,3 miliardy korun.
Podle zprávy o dopadech (RIA) k vládnímu nařízení je úroveň českých výdělků v EU „ve spodní části spektra“ a ČR patří k osmi unijním státům, kde je minimální mzda pod 1 000 eury (teď asi 24 200 korun). V západních zemích se částka pohybuje od 1 800 do 2 700 eur (zhruba od 43 500 do 65 300 korun). Pří srovnání kupní síly je česká minimální mzda v sedmadvacítce třetí nejslabší po té lotyšské a estonské.
Přiměřené minimální mzdy v sedmadvacítce stanovila unijní směrnice z roku 2022, kterou měly členské země promítnout do praxe do poloviny listopadu 2024. Předpis doporučuje nejnižší výdělek na 60 procentech mediánu hrubé mzdy či na 50 procentech průměrné hrubé mzdy. Navýšení podílu podle předpisu EU požadují odboráři. Podle nedávných informací ministerstvo práce teď zvažuje případnou úpravu českých pravidel.