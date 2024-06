Aby se děti techniky nebály. Ministerstvo láká na obtížné studijní obory

Akce se účastnily podniky jako Průša Research, ČEZ, Škoda Auto či Wienerberger. Každá z firem poskytla unikátní náhled do technických oborů obohacený praktickou ukázkou – s nadějí, že v příštích letech řada žáků nastoupí právě na studium těchto oborů.

„V technických oborech je velká poptávka,“ uvádí problematiku náměstek ministra Eduard Muřický. „Společnost je neustále obklopována novými technologiemi a vyvíjí se, a právě proto na tuhle činnost bude potřeba mnoho odborníků, kteří to dokáží zvládnout, vyvíjet a vyrábět.“

Problém, který však technické obory dlouhodobě řeší, je nízký zájem o studium v tomto oboru. Důvodů může být několik, jedním z nich je však náročnost studia, které technické obory vyžadují.

Časově náročné studium

„Proti běžným oborům je v těchto oborech učení víc. Je to časově náročné studium, odpoledne je potřeba počítat a rýsovat. Jak střední, tak vysoká – člověk je pořád ponořený ve výkresech a ve výpočtech,“ uvádí Jan Huber, zástupce společnosti Wienerberger, která nabízí pro žáky měsíční stipendia i praxi po dobu studia.

Zdicí robot společnosti Wienerberger by mohl posílit vztah mezi stavaři a odborníky na robotiku. (18. června 2024)

„Technické školy jsou těžší, obsahují fyziku, matematiku, takže si žáci často zvolí lehčí, jednodušší cestu – třeba nějaký humanitní obor,“ potvrzuje i zástupce skupiny ČEZ Martin Klacián.

„Chceme odstranit předsudky, aby se děti nebály techniky. Podmínkou je samozřejmě dobrá znalost matematiky, ale zajímavé to je právě v tom, že vytváříte něco hmotného, něco, co slouží lidem, a něco, co vám přinese dobrou obživu,“ tvrdí Eduard Muřický.

Je to i na rodičích

Rozvoj a modernizace v technických oborech by přitom mohla jít naproti i učitelům. S takovým nápadem virtuálních brýlí, díky kterým se lze připojit do výuky i z domova, přichází firma Virtual Lab. Žáci mohou pomocí brýlí pracovat se 3D modely včetně animací a komentáře od vyučujícího.

„Nyní je zhruba 150 modelů. Je tu například model parní lokomotivy, tu jen těžko dostanete do výuky,“ uvádí Lenka Hodovská, zástupkyně společnosti Virtual Lab. Kromě modelu parní lokomotivy mohou žáci detailně analyzovat i proudový motor či jadernou elektrárnu.

Nejen děti jsou však tvůrci podstatného životního rozhodnutí, nedílnou součástí rozhodování žáků o jejich budoucím studiu tvoří i rodiče. „Je to samozřejmě i o rodičích. Na základních školách jsou kariérní poradci, někdy jsou to specializovaní lidé, externisté, někdy je to pedagog,“ uzavírá náměstek ministra Eduard Muřický.