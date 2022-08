Detaily energopomoci budou po 24. srpnu. Ministerstvo slíbilo kalkulačku

Vláda by se podrobnostmi k pomoci domácnostem s vysokými cenami energií měla zabývat koncem srpna. Uvedlo to v prohlášení na svých webových stránkách ministerstvo průmyslu. Jakmile kabinet nařízení upravující mechanismus pomoci schválí, měl by mít každý možnost si orientační výši pomoci spočítat sám.