Aby lidé měli přehled o tom, na co si dát pozor, připravilo MPO již dříve Spotřebitelský adventní kvíz, který pomáhá ověřit znalosti o reklamacích, zárukách či slevách. Online jej od 1. prosince doplní vánoční novinka, a to Vánoční spotřebitelský kvíz – Přípravy na Vánoce.
„Ochrana spotřebitelů je pro mě zásadní prioritou. Navýšili jsme rozpočet ČOI i podporu spotřebitelských organizací, což umožňuje více kontrol a osvětových aktivit,“ uvedl novinářům na středeční tiskovém konferenci ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
ČOI před Vánocemi kontroluje zejména pravdivost slev. Loni inspektoři od října do prosince provedli 420 kontrol a ve 40 procentech z nich zjistili porušení zákona. Nejčastěji šlo o neinformování o nejnižší ceně v uplynulých 30 dnech či o nekalé obchodní praktiky spojené s oceňováním.
„Na tyto nedostatky se zaměřujeme i v právě probíhajících kontrolách,“ doplnil ředitel metodiky ČOI Michael Maxa.
ČOI doporučuje, aby si lidé před nákupem stanovili priority, porovnávali ceny u více prodejců a zajímali se o podmínky slev a zda nejsou vázány na členství ve věrnostním programu, aplikaci nebo odběr většího množství zboží.
Pozor na úvěry i falešné e-shopy
S blížícími se Vánocemi stoupá také nabídka různých „výhodných“ úvěrů. Ty ale mohou obsahovat skryté poplatky či sankce.
„Úvěr může být prezentován jako bezúročný, ale následně se ukáže, že obsahuje vysoké náklady při prodlení nebo předčasném splacení. Spotřebitelé by měli porovnat více nabídek a pečlivě číst podmínky,“ říká Jan Šůra z dTestu.
Zároveň upozorňuje, že někteří obchodníci manipulují s referenčními cenami. „Spotřebitelé by se měli zaměřit na porovnávání cen a nakupovat s rozmyslem. Nákup by neměl být impulzivní,“ dodává.
Riziko představují také falešné e-shopy, které kopírují design a název známých značek. „V minulosti se objevily kopie obchodů jako Alza, Zara nebo Tescoma. Je zásadní pečlivě kontrolovat webovou adresu a kontaktní údaje, protože falešné e-shopy je často vůbec nemají,“ doplňuje Šůra.
dTest připomíná, že odpovědně se musí chovat i zákazníci. Stále častěji spotřebitelé nepřevezmou objednané zásilky, přestože s e-shopem uzavřeli kupní smlouvu. „Pokud si zákazník zboží nepřeje, musí ho vrátit standardním způsobem. Stejně tak platí, že e-shop nemá právo požadovat žádné neoprávněné sankce,“ dodává Šůra.
Přísnější pravidla pro pyrotechniku
Až jako poslední součást vánoční sezony upozorňuje MPO na výrazné změny v prodeji a používání pyrotechniky. Od 1. prosince začne platit novela zákona, která zpřísňuje podmínky.
„Někdy je používání pyrotechniky spojeno s vážnými úrazy nebo škodami. Naším cílem je zvýšit bezpečnost a ochranu všech,“ říká ministr Vlček.
Nově nebude možné odpalovat pyrotechniku blíže než 250 metrů od nemocnic, domovů seniorů, útulků a dalších citlivých míst. Inspektoři ČOI zároveň před Silvestrem posílí kontroly stánkového prodeje.