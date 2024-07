Německá strana slibuje, že bude o kapacitě plynovodu jednat, potvrzuje ministerstvo

Česká republika plánuje s Německem další společná jednání, která se zaměří na nalezení konstruktivního řešení aktuální situace s alokací kapacit plynovodu na předávacím bodě Brandov. Tuto informaci potvrdil pro iDNES.cz Marek Vošahlík, mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu.

„Vhodný termín s německou stranu hledáme, jednání by měla proběhnout v řádu týdnů,“ upřesnil mluvčí. Jak dodal, připravují se schůzky na technické úrovni, které mají za cíl lépe reflektovat možné scénáře, k nimž může dojít v případě ukončení tranzitu plynu přes Ukrajinu.

Česká republika obvinila Německo, že si hromadí plyn určený Česku. Berlín podle Prahy snižuje kapacitu exportního plynovodu právě v době, kdy se region potýká s problémem nahrazení dodávek z Ruska.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela napsal před nedávnem komisařce Evropské komise pro energetiku Kadri Simsonové dopis, v němž uvedl, že provozovatel přepravní soustavy Gascade Gastransport GmbH snižuje výstupní kapacitu přípojného bodu na severozápadní hranici. Ta má být od 1. října zredukovaná na 14,5 gigawatthodiny proti současné kapacitě 69 gigawatthodin. Podobný dopis zaslal také německému ministrovi hospodářství Robertu Habeckovi. Jako první o tom informovala agentura Bloomberg.

„Zprávy o snížení přepravní kapacity pro import zemního plynu v nejdůležitějším uzlu přepravní sítě sledujeme se znepokojením. Aktivní zapojení vlády ČR do mezinárodního dialogu v této věci proto velmi vítáme,“ uvedl pro iDNES.cz.cz Ludvík Baleka, předseda představenstva Pražské plynárenské. Jak dodává, avizovaná redukce několikanásobně snižuje praktickou technickou kapacitu v hraničním bodě Brandov a zdůvodnění z německé strany zní velmi vágně, nekonkrétně.

Bude stačit kapacita?

Majitelem a provozovatelem obou německých páteřních plynovodů Opal a Eugal, které přivádějí plyn do uzlu Brandov, je společnost Gascade. Je to soukromá firmu bez jakéhokoliv podílu státu. Je to také provozovatel, který určuje kapacitu.

„I přesto by to německá vláda měla řešit. Tento akt významně překračuje rámec obchodů mezi obchodními společnostmi a rozhodně není v souladu s principy evropské integrace a solidarity,“ říká Baleka. Podle něj tento krok bezesporu nahrává i k oživení dodávek z Ruska.

Ohlášené říjnové omezení by nemělo ohrozit spotřebu v podzimních měsících včetně plynu na doplnění zásobníků na 100 procent. Stav naplnění zásobníků v České republice momentálně dosahuje 85 procent.

Plyn na Brandově však může chybět podle šéfa Pražské plynárenské v mrazivých zimních dnech, kdy teploty poklesnou hlouběji pod nulu. „Pak snížená kapacita nebude stačit a bilanci České republiky budeme saturovat z podzemních zásobníků a ostatních hraničních bodů,“ obává se Baleka. Pražské plynárenské se toto omezení dotkne pouze nepřímo, není provozovatelem přepravní soustavy. „Jako obchodník již máme plyn zajištěn a velkou část uloženu v zásobnících plynu v Česku,“ potvrzuje ředitel.

Německo patřilo k zemím nejvíce zasaženým energetickou krizí a bylo závislé na zvýšeném dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) a elektřiny od svých sousedů. Rozhodnutí provozovatele přepravní soustavy snížit kapacitu by mohlo narušit ducha spolupráce na kontinentě a mohlo by ztížit východoevropským zemím snahu omezit závislost na Rusku.