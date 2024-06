ČEZ vyhodnotil jaderné nabídky, výsledky již obdrželo ministerstvo

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v pátek dopoledne obdrželo od polostátní energetické skupiny ČEZ oznámení o vyhodnocení nabídek na stavbu až čtyř jaderných bloků v Česku. V závěru dubna je podaly francouzská společnost EDF a korejská firma KHNP. Jeden nový jaderný blok by měl vzniknout v Dukovanech do roku 2036, při případné větší výstavbě by vznikly až dva v Dukovanech a dva v Temelíně.