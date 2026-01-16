Do této kategorie spadají projekty, jejichž podstata spočívá v přelomových vědeckých objevech nebo v náročném inženýrském výzkumu. Nejde o drobná vylepšení, ale o radikální změnu technologie. Jejich vývoj mnohdy vyžaduje rozsáhlý výzkum a testování a také obrovské investice hned na začátku.
Na rozdíl od běžných technologických firem, které často jen vylepšují stávající obchodní modely nebo vytvářejí nové aplikace, deep tech firmy posouvají hranice toho, co je technicky možné, uvádějí odborníci.
„Ve výzvě Aplikace IV. z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) jsou na podporu projektů z oblasti deep tech technologií přibližně 2 miliardy korun z prostředků Evropské unie. V případě převisu kvalitních projektů lze alokaci navýšit až na 4 miliardy Kč,“ potvrdila pro iDNES.CZ Štěpánka Filipová, mluvčí MPO.
Jak dodává, k 15. lednu bylo evidováno 24 podaných žádostí, v nichž se celkem požadovala dotace 553 mil. Kč. Aktualizované informace zejména pro zájemce o podání projektů zveřejňuje MPO každý pracovní den na: Aplikace - DEEP TECH - výzva IV. | OP TAK
Základní parametry výzvy zůstávají beze změny. Podniky mohou žádat o podporu od 2 do 100 mil. Kč. na projekt, přičemž výzva je určena pro firmy a výzkumné organizace, které realizují projekty mimo hlavní město Prahu. „Velké podniky s více než 3 000 zaměstnanci se mohou zapojit pouze formou konsorciálního projektu, v němž je povinným partnerem malý nebo střední podnik s minimálním 30 procentním podílem na realizaci projektu,“ upřesňuje Filipová.
Proč jdou peníze právě na „deep tech“?
Podle mluvčí ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě vnímá deep tech technologie jako jednu z klíčových oblastí pro budoucí konkurenceschopnost české ekonomiky. „Podpora těchto oblastí bude i nadále stěžejní. Nad rámec aktuální výzvy Aplikace IV. MPO připravuje další nástroje podpory v rámci evropské iniciativy STEP (Strategic Technologies for Europe Platform),“ uvádí Filipová. Připravované výzvy se zaměří jak na investiční projekty, tak na podporu výzkumu a vývoje, zejména co se týče strategických a deep tech technologií.
Peníze na program OP TAK pocházejí primárně z rozpočtu Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Evropská unie se však v poslední době snaží posílit svou strategickou autonomii, v rámci které chce být méně závislá na technologiích ze Spojených států amerických nebo Číny. Proto směřuje miliardy do oblastí, jako jsou čipy, kvantové počítače nebo pokročilé biotechnologie – tedy to, co řeší IV. výzva Aplikace.
Podporované oblasti aktuální dotační výzvy MPO zahrnují umělou inteligenci a autonomní řízení,drony a bezpilotní systémy, pokročilé robotické platformy, kvantové technologie a zabezpečenou komunikaci, inteligentní textilie a senzory, biotechnologie, vývoj polovodičů a také aplikace pro bezpečnost a obranu.
„Pro české technologické firmy a scale-upy je to jedinečná možnost, jak na vývoj nejpokročilejších technologií využít dotace. Poprvé navíc stát jasně připouští, že špičkové deep tech inovace mají zásadní roli i v obranném průmyslu. Firmy z tohoto sektoru tak mohou inovovat rychleji než kdykoliv předtím,“ uvádí David Kotris, CEO společnosti enovation.
Český obranný průmysl je podle aktuálních dat jedním z nejrychleji rostoucích sektorů v zemi. Firmy se zaměřují například na vývoj autonomních prostředků, dronových systémů, AI senzorů, kvantových šifrovacích technologií či inteligentních obranných materiálů. Mnohé z těchto řešení však mají duální využití a jsou žádané nejen ve vojenském, ale i civilním sektoru.
Investice Evropy do obranných technologií
Podle Jiřího Hynka, prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP) obranný průmysl zasahuje do celého spektra dalších oborů. „Každý zaměstnanec zbrojovky dává práci zhruba čtyřem zaměstnancům u dodavatelů. Obranný průmysl generuje práci pro průmysl strojírenský, elektrotechnický, chemický, zpracovatelský, těžební, IT a další. Další jeho specifickou vlastností je, že má vysoký podíl výzkumu a vývoje, tím pádem se opírá především o kmenové vysokoškolsky vzdělané, vysoce kvalifikované a zkušené zaměstnance,“ uvádí.
Evropská komise schválila loni v prosinci program Evropského obranného fondu pro rok 2026, v rámci kterého vyčlenila 1 miliardu eur na výzkum a vývoj v obranném sektoru. European Defence Fund (EDF) 2026 financuje celkem 31 tematických okruhů společného obranného výzkumu a vývoje v souladu s prioritami členských států.
AOBP dlouhodobě upozorňuje, že evropské prostředky mohou českým firmám pomoci k silnější pozici v evropských hodnotových řetězcích, zejména v oblastech, kde vzniká největší přidaná hodnota – AI, autonomní systémy, senzory, obranné kybernetické technologie a pokročilé materiály.
„Český obranný průmysl je schopen obstát v mezinárodní konkurenci pouze tehdy, pokud bude trvale investovat do špičkových technologií. Inovace už nejsou volbou, ale nezbytností. Vyšší investice do obrany jsou velkou příležitostí pro řadu startupů, vývojově zaměřených firem či univerzit,“ zdůrazňuje Jiřího Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.