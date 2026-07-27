V někdejší jablonecké motorárně LIAZ, v závodě s více než stoletou tradicí, jeho nynější vlastník, strojírensko-energetická skupina Tedom, finalizuje vývoj vlastního motoru schopného fungovat na stoprocentní vodík. Prototyp je určen pro kogenerační jednotky a vychází z modelové řady Cento s výkonem přibližně 100–150 kilowatt (kW).
Celý vývojářský proces probíhající v Jablonci nad Nisou je založen na úzké spolupráci českého motorářského know-how a zkušenostech japonského holdingu Yanmar, jehož je Tedom součástí.
Jako lídři kogeneračního trhu víme, že včasný vstup do vodíkového segmentu nám umožní sehrát zásadní roli v nadcházející éře postfosilní energetiky.