Nejistota kvůli plynu. Moody's zhoršila výhled Česka na negativní

Ratingová agentura Moody’s Investors Service snížila výhled České republiky ze stabilního na negativní kvůli možnému narušení dodávek ruského plynu. To by mohlo vést až k přidělování plynu a uvrhnutí tuzemské ekonomiky do hluboké recese. Moody’s zároveň potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky na stupni Aa3.