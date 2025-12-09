Monetu postihl výpadek internetového bankovnictví. Služby už má většina klientů funkční

  12:32
Moneta Money Bank se od noci z pondělí na úterý potýkala s výpadkem svého internetového i mobilního bankovnictví. V úterý před polednem už služby pro většinu svých klientů banka obnovila. Důvodem byla konfigurace bankovních služeb, s nimiž se někteří telefonní operátoři nezvládli vypořádat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MONETA Money Bank

„Vážení klienti, někteří z vás mohou mít aktuálně potíže při přihlášení do Internet Banky a Smart Banky. Omlouváme se za komplikace a na odstranění chyby intenzivně pracujeme. Děkujeme za pochopení,“ uvedla v úterý kolem desáté dopoledně banka na svých sociálních sítích.

Tisková mluvčí Monety Money Bank Lucie Leixnerová na dotaz iDNES.cz uvedla, že nešlo o masivní výpadek. O tom, zda klienta výpadek zasáhl, podle banky rozhodoval jeho telefonní operátor. „Důvodem potíží byla konfigurace, která se nepropsala u všech operátorů stejně. Záleží, jak daný operátor změnu akceptoval. Část klientů se tedy opravdu nemohla dostat do svého bankovnictví, aplikace či na náš web. Záleželo také na tom, zda se klient zkoušel přihlásit přes wifi či na vlastních datech,“ shrnula Leixnerová.

Zavřené obchody, někde jen platba hotovostí. Výpadek proudu vyřadil i kadeřníky

Konfigurace začala v noci z pondělí na úterý. Klienti tak začali výpadek registrovat převážně v úterý ráno. Kolem poledne už podle banky většina klientů jejích služeb mohla využívat bez problémů. „Pokud má někdo stále potíže s přihlášením, je problém na straně jeho operátora. Situaci s operátory intenzivně řešíme, pro další informace se na nás klienti mohou obrátit přes naše call centrum,“ upřesnila mluvčí Monety.

Přílišná prodleva

Klienti Monety bance na sociálních sítích vyčítají, že s informováním příliš otálela. „Technické chyby se můžou stát, ale aby si klienti sami mezi sebou sháněli informace, aby první o technických problémech informovala média, a až poté vy sami vydáte takhle strohé vyjádření, to je síla. Aplikace má snad co týden odstávku, nefunguje, nebo se špatně zobrazují údaje,“ píše na Facebooku klientka Lucie.

Bankovnictví České spořitelny postihl výpadek. Aktuálně už vše funguje

„Vaše technické výpadky jsou v poslední době až příliš časté,“ myslí si klientka Šárka. Moneta ji ze svého facebookového účtu odpověděla, že se jedná o mimořádnou událost. Pokud jsou u ní výpadky častější, má se obrátit na banku.

9. prosince 2025  12:32

