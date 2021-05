Akcie Monety rychle zdražují, na pražské burze se jim v pátek daří nejvíc

Na hlavním trhu pražské burzy během pátku nejvíc rostou akcie Monety Money Bank. Krátce před polednem se jejich cena pohybovala kolem 78 korun za kus, což je o necelé čtyři procenta víc než ve čtvrtek.

Akcie vystřelily z 75 Kč na téměř 80 prakticky ihned po zahájení pátečního obchodování. Jde zřejmě o reakci na uzavření rámcové smlouvy ohledně akvizice firem ze skupiny PPF, které Moneta oznámila ve čtvrtek večer. Tuto akvizici ještě musí na červnové valné hromadě schválit akcionáři, nicméně podle analytiků míří dlouho připravované sloučení Monety s PPF do finále.

„Přes akcionáře to pravděpodobně projde a pak už by tomu nemělo nic bránit. PPF je významným akcionářem v Monetě a myslím, že i ostatní vnímají ten pozitivní vliv na akcie, který mají zprávy o slučování,“ uvedl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.



„PPF má vzhledem k aktuálnímu podílu dobře nakročeno k prosazení svého záměru. Nicméně akcie Monety drží nyní i aktivističtí investoři, kteří nebudou s navrhovanou cenou souhlasit,“ sdělil ČTK analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Vzniká nový bankovní obr

Převzetí Air Bank a dalších společností bude totiž Moneta hradit mimo jiné nově vydanými akciemi v hodnotě 80 korun za kus. Podle analytika Capitalinked.com Radima Dohnala je cena, kterou by banka zaplatila za akvizici přemrštěná. „ Pro akcionáře Monety, mimo akcionáře ze skupiny PPF, jde o nevýhodnou transakci, ze které budou moci vystoupit za nízkých 80 Kč za akcii,“ citovala jej ČTK.



Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy však páteční dění na burze neukazuje, že by transakce byla pro akcionáře Monety nevýhodná. „V takovém případě by nastala okamžitá negativní reakce trhu, neboť akcionáři by se akcií Monety ve zvýšené míře zbavovali,“ uvedl Kovanda.

„Moneta už slučování s PPF jednou odmítla. To, že se ke transakci obě strany vrátily je jednoznačným signálem, že je výhodná pro obě strany,“ míní Štěpán Křeček. Podle něj se cena akcií Monety na burze přehoupne i přes hranici 80 Kč.



Sloučením Monety s Air Bank a dalšími firmami by na českém trhu vznikla podle počtu klientů třetí největší banka, což podle Křečka dává vzhledem k nynější situaci na trhu smysl. „Významným trendem je stále přísnější regulace. Aby se její implementace vyplatila, je dobré vytvořit dostatečně velký subjekt,“ říká ekonom. Ke slučování či konsolidaci přistupují v posledních letech i další společnosti na bankovním trhu.