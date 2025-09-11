Maďarsko objevilo další ložisko domácí ropy, bude dodávat tisíc barelů denně

Skupina MOL ve spolupráci se společností O&GD oznámila objev nového ropného naleziště u maďarské obce Galgahévíz. Ropu nalezla v hloubce 2 400 metrů. Nový vrt bude tvořit přibližně 4 procenta ropné produkce skupiny v Maďarsku.
Algyő – jedna z klíčových lokalit těžby ropy a plynu v Maďarsku.

Zásobníky s ropou nacházející se v areálu bratislavské rafinerie Slovnaft
Vrt označený jako Galgahévíz-4 realizovala dceřiná společnost Skupiny MOL, Rotary Zrt. S pracemi se začalo koncem května a po 37 dnech dosáhla cílové hloubky, uvádí tisková zpráva společnosti. Objem těžby je mezi partnery rozdělen v poměru 51 procent pro O&GD a 49 procent pro MOL. Vrt bude schopen denně dodávat přibližně 1 000 barelů ropy, která se dále zpracovává v rafinerii Danube v Százhalombattě.

K objevu nového ropného ložiska došlo symbolicky v roce, kdy si Maďarsko připomíná 60 let od zahájení těžby v ložisku Algyő – jedné z klíčových lokalit domácí těžby ropy a plynu ležící asi 30 kilometrů odtud.

Maďaři začali kousek od Budapešti těžit ropu. Plánují i další vrty

Podle skupiny MOL nově objevené ložisko významně přispívá k bezpečnosti dodávek energie v Maďarsku. „Každá kapka domácí produkce snižuje závislost na dovozu. Zároveň platí, že čím více potrubí máme v regionu, tím větší jistotu máme, že energie dorazí. Nejjistějším zdrojem však zůstává ten domácí,“ uvedl Dr. György Bacsa, provozní ředitel MOL Maďarsko. Jak dodal, z těchto důvodů zůstává průzkum uhlovodíků v Maďarsku pro firmu klíčovou prioritou.

Další vrty

Objev u obce Galgahévíz není ojedinělý. V posledních letech provedla skupina mezi listopadem 2022 až 2024 tři úspěšné vrty pod názvem Vecsés 1 -3. Letos v březnu oznámila objev ropy u obce Somogysámson v regionu Zadunají. V rámci programu „shallow gas“ zahájeného v roce 2019 pak MOL dokončil 25 dalších úspěšných vrtů.

Slovnaft hledá optimální směs neruské ropy, do technologií investuje miliardy

MOL je největším producentem ropy a zemního plynu v Maďarsku, provozuje přibližně 1 300 vrtů. V loňském roce skupina zajišťovala 47 procent domácí produkce ropy (téměř 600 000 tun) a téměř 80 procent domácí těžby plynu (přibližně 1,5 miliardy m³). Maďarsko je zároveň nejvýznamnější zemí v těžebním portfoliu Skupiny MOL, přičemž se na celkové produkci podílí zhruba 39 procenty.

MOL Group provozuje tři rafinerie a dvě petrochemické závody pod integrovaným řízením dodavatelského řetězce v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku, a vlastní síť téměř 2400 čerpacích stanic v 10 zemích střední a jihovýchodní Evropy, mimo jiné i v Česku.

MOL se v rámci cílů Evropské unie zavázal transformovat své tradiční operace na fosilní paliva na nízkouhlíkový, udržitelný obchodní model a usiluje o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

