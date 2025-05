hyk Dáša Hyklová Autor:

15:27

Skupiny MOL a maďarská energetická společnost MVM uzavřely dohodu o nových dodávkách ropy z Kaspického regionu do terminálu v Turecku. Cílem je zajištění energetické bezpečnosti a rozšíření zásobování regionu s důrazem na vnitrozemské státy jako Maďarsko a Slovensko. Skupina MOL zpracovává ázerbájdžánskou ropou již několik let. Maďarsko podniklo v posledním období také řadu kroků k diverzifikaci dodávek zemního plynu do celého regionu.