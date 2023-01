KOMENTÁŘ: Guvernérovo blouznění o úrokových sazbách, inflaci a šetření

Aleš Michl se ve svém článku dopouští tolika neuvěřitelných tvrzení, že je nelze ponechat bez komentáře. V první řadě není jasné, co myslí „novou bankovní radou“, o níž opakovaně mluví. Početní většina stávající rady jsou mazáci, kteří jsou v ní dlouhá léta. Dva členové skoro šest let, dva – včetně Michla – přes čtyři roky. Vyžaduje mimořádnou dávku otrlosti pokoušet se vymazat tak dlouhou osobní historii v nejvyšším orgánu ČNB dětinskou hrou na to, že jsem tam tak nějak vůbec nebyl, za nic nemůžu a začínám až teď.