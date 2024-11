Podle posledních dat agentury Ipsos nakupují Češi oblečení nejčastěji na Zalandu (42 procent) a About You (40 procent), s odstupem následuje Zoot (26 procent) a Answear (10 procent). Těmto zavedeným firmám teď šlapou na paty zahraniční onlinová tržiště. Do popředí se tak derou čínské Temu a Shein nebo turecký Trendyol s čínským podílem Alibaby, který do Česka vstoupil letos.

Nadnárodní tržiště mnohdy využívají neférové výhody, když nedodržují legislativní pravidla. Ruslan Skopal majitel e-shopu Trenýrkarna.cz