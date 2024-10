Mobilní kotelny mají v Česku velkou perspektivu. Můžete být u toho

Mobilní kotelny jsou zařízení, které dokážou dodávat teplo téměř kdekoliv. Jsou totiž opravdu mobilní, skrývají se ve standardizovaných šesti či dvanáctimetrových kontejnerech. Jsou tedy pohyblivé, a navíc mohou využívat širokou škálu paliv, od zemního plynu přes topné oleje až po naftu či metan. Fungují automaticky a kontejner obsahuje kompletní vybavení podle přání zákazníka.

Ve světě jsou mobilní kotelny běžnou součástí řešení u klíčových infrastrukturních institucí, jako jsou nemocnice, vojenské objekty, letiště nebo právě teplárny. „Takové instituce se již počítají mezi zákazníky naší společnosti, mobilní kotelny jsme dodali například Armádě České republiky, společnosti Veolia nebo průmyslovému závodu ACL Anodizing,“ vysvětluje Miroslav Beneš ze společnosti Free Heating. „Nabízíme krátkodobý i dlouhodobý pronájem, takže dokážeme pomoci při výpadku dodávek tepla například při opravách nebo při poruchách stabilních zdrojů tepla. Samozřejmostí je pak servisní podpora v režimu 24/7,“ dodává Beneš.

Kontejnery do mrazu, na palivo dle výběru

Společnost Free Heating nabízí pod značkou Mobilní-kotelna.cz kotelny jak ve standardním provedení, tak v nadstandardu, podle potřeb zákazníka. Nejnovější modely jsou vybavené technologií od světoznámé značky Bosch, dále firma používá špičkové kotle německé společnosti Viessmann. „Mobilní kotelny nabízíme v široké paletě variant s výkony od 500 kW až do 5 MW. V případě potřeby lze kotelny zapojit kaskádově a tím výkon zvýšit. Zákazníci si mohou vybrat i palivo podle jejich potřeb a možností,“ říká Miroslav Beneš.

Podle druhu paliva je kontejnerová kotelna dodávaná i s velkou palivovou nádrží. Při výkonech kotelny do 940 kW je nádrž přímo v kontejneru kotelny, u výkonnějších řešení je v samostatném kontejneru s kapacitou až 12 000 litrů paliva. Navíc je možné paliva kombinovat. „Naše řešení je velmi modulární a vyhoví tak každému zákazníkovi. Jsme totiž velmi flexibilní, a především už máme 15 let zkušeností na trhu,“ dodává Miroslav Beneš. Kontejnery jsou zateplené, standardně jsou tak určené pro provoz do -25 stupňů Celsia, ale na přání lze připravit i kontejnery se zateplením do -50 stupňů Celsia.

Investice do mobilních kotelen se otevírá všem

Do mobilních kotelen nyní může investovat každý. Perspektivní podnikání Free Heating vyžaduje další financování, proto společnost vydala dluhopisy v celkovém objemu emise 40 milionů korun. Minimální investice je 50 000 korun, doba splatnosti jsou tři roky a roční výnos je 15 procent s výplatou výnosu 4× ročně. Formát emise je listinný cenný papír na řad (jméno).

„V současné době je na trhu větší poptávka po mobilních kotelnách než co trh nabízí, proto hledáme finanční zdroje, které nám umožní expanzi a pořízení dalších mobilních kotelen pro naše zákazníky,“ vysvětluje Beneš ze společnosti Free Heating. „Pro financování našeho projektu jsme zvolili emisi dluhopisů, u které nabízíme velmi zajímavý výnos 15 % p.a., takže by pro investory z řad firem i soukromých osob měla být atraktivní,“ říká Beneš.

Společnost Free Heating má vlastní jmění 10 milionů korun. Investorům jsou k dispozici všechny potřebné dokumenty, jako jsou daňová přiznání, rozvaha a výsledovka k datu 31. srpna 2024, zpráva auditora i všechny další potřebné dokumenty. Datum emise dluhopisů je 1. říjen 2024, datum splatnosti je pak 1. říjen 2027. Pevně stanovené jsou i průběžné výplaty výnosů. Samotné dluhopisy jsou převoditelné.