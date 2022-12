Hledání pravdy v matrixu. Český software pomáhá FBI usvědčit vrahy

V rozhovoru pro MF DNES šéf firmy mimojiné prozradil, že nástroj Mobiledit se zapojuje i do aktuálního konfliktu na Ukrajině.

Můžeme říct, že novodobý James Bond by se bez vašeho nástroje neobešel?

James Bond je akční jednotka s povolením zabíjet. Jenže forenze není o tom akčním, ale o tom následném, o vyšetřování, co se vlastně stalo. Určitě by se bez nás neobešel moderní svět. Už po staletí je díky forenzní vědě možné objasnit zločin, zajistit, že když někdo něco spáchá, tak je velká šance, že se to vyšetří. A to všichni chceme, aby se nám dobře žilo. Forenzní věda je klíčovou součástí společenského života a pořád se vyvíjí. Začalo to kdysi patologií, která umožňuje rozlišit, zdali člověk zemřel násilnou, nebo přirozenou smrtí.