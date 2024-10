U Brna vznikl unikát. Výroba elektřiny a tepla se napojí přímo na plynový vrt

Projekt vznikl ve spolupráci největší české těžební společnosti ropy a plynu MND a výrobce kogeneračních jednotek GENTEC CHP. Jde o investici ve výši 60 milionů korun. Instalaci tvoří šest jednotek s celkovým výkonem 3 000 kW, které jsou umístěny v sousedství a přímo napojeny na Těžební středisko Borkovany II.

Hlavní zdroj zemního plynu na tomto středisku je podle sdělení MND vrt Klobouky 3, aktuálně nejvýkonnější těžební plynový vrt v Česku o hloubce přes 2 800 metrů. Ložisko představuje nejvýkonnější sondu s produkcí plynu 70 tisíc kubíků za den.

„Projekt koresponduje s tím, kam by měla směřovat česká energetika. To neznamená, že vybudujeme jen velké jaderné bloky, ale že modernizujeme přenosovou soustavu, investujeme do obnovitelných zdrojů, vylepšujeme legislativu. Ale to všechno může fungovat, jen pokud budeme mít dostatek podobných projektů, které nám pomáhají vyrovnávat celou soustavu a které v energetickém mixu potřebujeme,“ řekl ministr průmyslu Lukáš Vlček.

Kogenerační jednotky budou vyrobenou elektrickou energii poskytovat primárně pro služby výkonové rovnováhy. Podle MND to přispěje ke stabilizaci přenosové soustavy v Česku. Právě plynové zdroje by měly čím dál masivněji nahrazovat v české energetice končící uhlí. To platí i pro služby výkonové rovnováhy.

„Využívání našeho plynu přímo ze sond pro regulaci nerovnovážných stavů v elektrizační soustavě Česka je z jedním projektů, ve kterých spatřujeme velký potenciál. V posledních letech se snažíme hledat příležitosti v perspektivních segmentech energetiky 21. století,“ uvedla Jana Hamršmídová, ředitelka divize Energy MND. Už nyní pracují MND a GENTEC CHP na dalších podobných projektech, a to i v zahraničí, včetně nasazení na Ukrajině​.

Jak fungují kogenerační jednotky Kogenerační jednotky spalováním plynu (příp. biometanu či vodíku) vyrábějí současně elektřinu a teplo. Proces kogenerace dosahuje až 90% účinnosti a 30% úspory paliva oproti monovýrobě. Kogenerační jednotky jsou schopny plného výkonu už během 2 minut. KGJ jsou rychlé na výstavbu. Zatímco jaderný reaktor se staví 15-20 let a paroplynová elektrárna 5-8 let, u kogenerace je doba výstavby 1-2 roky. Jednotky jsou nezávislé na počasí a zajišťují stabilní dodávky i při výpadcích sítě.

Funkční a rychlé řešení

Přímé napojení kogenerační jednotky na vrt zemního plynu realizovala firma vůbec poprvé. „Zájem o zapojování plynových kogeneračních jednotek do služeb výkonové rovnováhy a trhu s flexibilitou enormně stoupá. V tuto chvíli připravujeme na českém trhu další obdobné dodávky o objemu přesahujícím 30 MW,“ potvrzuje Václav Klein, šéf společnosti GENTEC CHP.

Podle něj pilotní projekt v Borkovanech potvrzuje důležitou roli kogeneračních jednotek pro bezpečný přechod české energetiky od uhlí.

„Tento trend jasně ukazuje na to, že právě plyn bude jedním z klíčových zdrojů, který postupně nahradí končící uhlí,“ říká Klein.

Energetičtí odborníci se shodují, že úspěšná dekarbonizace je v Česku bytostně spojena s plynem. Zdůrazňují, že je k tomu nutné využít strategické výhody v podobě rozvinutých teplárenských soustav.

Podle ředitele Kleina by se právě ty měly intenzivněji zapojit za pomoci kogeneračních jednotek, elektrokotlů a tepelných čerpadel do poskytování podpůrných služeb na trhu elektřiny.

„Jde o funkční a rychlé řešení. Kogenerační jednotky vynikají vysokou účinností, je možné je rychle vystavět a spustit, plného provozu dosáhnou do dvou minut. A díky nízkým emisím jsou klasifikovány jako udržitelný zdroj,“ říká. Jak dodává, jen do roku 2035 je možné vystavět až 1,5 GW nových kogeneračních jednotek a významně tím přispět k postupné náhradě uhelných zdrojů v Česku.