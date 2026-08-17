Nové bateriové úložiště společnosti MND v Hodoníně bude stejně jako BESS Břeclav řídit vlastní systém a algoritmy pro obchodování s elektřinou a poskytování flexibility. Připravujeme další bateriové projekty v Česku i zahraničí, potvrzuje firma.
Velkokapacitní bateriové úložiště
(často označované zkratkou BESS z anglického Battery Energy Storage System) je průmyslové zařízení navržené ke skladování velkého množství elektrické energie v chemické podobě a k jejímu rychlému dodávání zpět do sítě.
Na rozdíl od malých domácích baterií se jedná o masivní systémy umístěné většinou v nákladních kontejnerech nebo specializovaných budovách s kapacitami od stovek kilowatthodin (kWh) až po stovky megawatthodin (MWh).
Rozvoj bateriových úložišť a investice do moderní energetiky je součástí dlouhodobé strategie MND spadající do skupiny KKCG, jejímž zakladatelem je český podnikatel Karel Komárek. Hodonínský projekt o výkonu 10 megawatt a kapacitě 25 megawatthodin navazuje na start bateriového úložiště v Břeclavi, k jehož spuštění došlo koncem letošního dubna.
Bateriové úložiště v Hodoníně však přináší další technologický posun. Zatímco BESS Břeclav využívá čtyři samostatně řízené bloky, v Hodoníně bylo postaveno pět nezávislých jednotek, které umožní ještě flexibilnější provoz.
Podle MND jsou v přípravě další velkokapacitní bateriová úložiště v Česku, další projekty vznikají také v Německu a na Ukrajině. „Bateriová úložiště rozšiřují naše portfolio moderní energetiky, do kterého dnes patří také fotovoltaické a větrné elektrárny, geotermální energie nebo služby flexibility a obchodování s elektřinou. Právě propojení těchto technologií a služeb považujeme za cestu k bezpečné, efektivní a flexibilní energetice budoucnosti,“ říká Jiří Ječmen, výkonný ředitel skupiny MND.
Do baterií půjde celkem jedna miliarda
Vedle stabilizace elektrizační soustavy budou bateriová úložiště MND využívána také pro obchodování s elektřinou a poskytování podpůrných služeb síti. Jejich provoz řídí pokročilé algoritmy, které nepřetržitě sledují aktuální situaci na trhu, predikce spotřeby, výroby, počasí, dostupnosti přeshraničních kapacit i technické parametry samotného úložiště. Na základě těchto dat rozhodují, kdy elektřinu ukládat a kdy ji dodávat zpět do sítě.
|
MND spouští na jihu Moravy obří bateriové úložiště, pomůže stabilizovat síť
„Hodonín je druhým velkokapacitním bateriovým úložištěm, které jsme během několika měsíců úspěšně dokončili. Stejně jako v Břeclavi bude i zde baterii řídit vlastní Energy Management System a algoritmy divize Trading, které zajišťují poskytování flexibility, podpůrných služeb i obchodování s elektřinou,“ zdůrazňuje Jana Hamršmídová, ředitelka divize Energy MND.
Zároveň potvrzuje, že společnost má v přípravě máme další bateriové projekty v Orlové, Mušově, Bruzovicích a Blansku. „První z nich chceme uvést do provozu ještě letos. Celková letošní investice MND do velkokapacitních bateriových úložišť tak přesáhne jednu miliardu korun,“ dodává ředitelka Hamršmídová.
|
Česko čeká boom bateriových úložišť, pozor na vidinu snadného zisku, varuje asociace
Podle Michala Sasína, ředitele New Business Development MND úložiště v Hodoníně navazuje na zkušenosti z Břeclavi, zároveň ale přináší vlastní technické řešení. „Oproti Břeclavi s výkonem 12 megawatt a kapacitou 31 megawatthodin disponuje výkonem 10 MW a kapacitou 25 MWh. Je také rozděleno do pěti nezávislých jednotek, díky čemu můžeme ještě efektivněji řídit jednotlivé části baterie podle aktuálních potřeb trhu i elektrizační soustavy,“ vysvětluje.
Jak dodává, každý další projekt přináší nové zkušenosti, které jsou využívány při přípravě dalších bateriových úložišť společnosti. Výstavbu BESS Hodonín zajišťoval generální dodavatel Konsorcium pro MND - BUILDSYS & IBG, technologickým dodavatelem byla společnost RCT Power. Předpokládaná životnost zařízení je 15 let.
|
V Bíteši vyrostlo druhé největší bateriové úložiště, reaguje na výkyvy v síti
Podle výkonného ředitele Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT Jana Fouska posouvají velkokapacitní baterie v Evropě velmi rychle do hlavního proudu energetiky. „V roce 2025 se poprvé staly největším segmentem nově instalovaných bateriových úložišť a letos by už měly tvořit téměř dvě třetiny nových instalací,“ zdůrazňuje. Jak dodává, zároveň se mění způsob jejich využití. „Ekonomika velkých baterií dnes nestojí jen na nákupu elektřiny v době nízkých cen a jejím prodeji v době vyšších cen, ale stále více na kombinaci obchodování, služeb výkonové rovnováhy a dalších forem flexibility,“ uvádí šéf asociace AKU-BAT.
BESS Hodonín takovým projektem je. Baterie zde nebude pouze ukládat elektřinu, ale aktivně reagovat na potřeby trhu a elektrizační soustavy. „Právě takové projekty bude česká energetika s rostoucí potřebou flexibility potřebovat stále více,“ uzavírá Fousek.
Akumulace v číslech
Bateriová úložiště pomáhají stabilizovat elektrizační soustavu a poskytují služby flexibility.
Česko má dnes přibližně 2,3 GWh instalované kapacity akumulace.
Do roku 2030 se očekává vznik až 2 GW nových velkokapacitních bateriových úložišť.
Mezi evropské lídry v rozvoji akumulace patří Německo a Velká Británie.