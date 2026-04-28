MND spouští na jihu Moravy obří bateriové úložiště, pomůže stabilizovat síť

Dáša Hyklová
  11:30
Společnost Moravské naftové doly (MND) spustila v úterý v Břeclavi největší samostatně stojící bateriové úložiště v České republice. Zařízení o výkonu 12 megawattů (MW) a celkové kapacitě 31 megawatthodin (MWh) bude vyrovnávat výkyvy mezi výrobou a spotřebou elektřiny. „Letos spustíme dalších sedm projektů, výrazně navyšujeme investice do akumulace v Česku i zahraničí,“ uvedla firma v prohlášení.
Nové bateriové úložiště BESS Břeclav společnosti MND (28. dubna 2026)

Nové bateriové úložiště BESS Břeclav společnosti MND (28. dubna 2026) | foto: MND

Projekt začala společnost MND spadající do skupiny KKCG Karla Komárka připravovat v roce 2023. Do bateriového úložiště v Břeclavi investovala téměř čtvrt miliardy korun bez využití dotací. Zařízení vystavěné konsorciem českých firem Buildsys a IBG má plánovanou životnost zhruba patnáct let.

„Je to naše vlajková loď a referenční projekt. Příprava trvala rok a samotná výstavba 1,5 roku,“ řekl Michal Sasín, člen představenstva MND BESS. Další bateriové úložiště by firma měla u Hodonína dokončit v průběhu dvou měsíců.

BESS Břeclav

duben 2026 – zahájení provozu

12 MW – instalovaný výkon

24 MWh – využitelná kapacita

31 MWh – celková instalovaná kapacita

76 bateriových kabinetů – celkový rozsah technologie

4 samostatně řízené bloky (každý 3 MW)

15 let – plánovaná životnost zařízení

Nové bateriové úložiště na okraji Břeclavi zaujme čistotou technické stavby a robustností celého systému. Jednotlivé moduly světlo šedé barvy stojí v pravidelných řadách tak, aby se vzájemně neovlivňovaly a nezahřívaly.

Každý kabinet má vlastní klimatizaci. V případě poruchy lze vyměnit jeden článek, aniž by to omezilo provoz ostatních baterií. Stavební firmy potvrzují, že úložiště zvládne fungovat nepřetržitě v průběhu celého roku i v případě mrazů nebo vysokých letních teplot, které u jiných baterií snižují účinnost.

Další jsou v plánu

Česko je podle odborníků v rozvoji velkých baterií zatím na začátku. Instalovaná kapacita akumulace dosahuje přibližně 2,3 GWh. V zahraničí je rozvoj výrazně rychlejší, globálně se loni instalovalo přibližně 315 GWh bateriové kapacity. V Evropě patří v tomto odvětví mezi lídry Německo a Velká Británie, kde jsou baterie běžnou součástí energetického mixu.

Cílem vlády je do roku 2030 vytvořit v České republice podmínky pro navýšení kapacity akumulace o 2 gigawatty instalovaného výkonu. Podle Marcela Dlaska, náměstka ministra průmyslu a obchodu je akumulace energie nezbytnou součástí moderní české energetiky. „Znamená vyšší bezpečnost, větší stabilitu elektrizační soustavy a lepší využití obnovitelných zdrojů, jejichž role bude dál posilovat. Proto ji stát jasně podporuje,“ uvádí.

Jak zdůrazňuje Jana Hamršmídová, ředitelka divize Energy MND, společnost bude v letošním roce spouštět dalších sedm bateriových úložišť, a to například v Hodoníně, Blansku, Bruzovicích, Orlové a Mušově. Celkově chce mít v průběhu letošního roku v provozu baterie o výkonu zhruba 42 MW a kapacitě přes 108 MWh. Jen v letošním roce investuje MND do této oblasti stovky milionů korun a s rozvojem bateriových úložišť počítá i v zahraničí, projekty připravuje například v Německu a na západní Ukrajině.

„Bateriové úložiště v Břeclavi je prvním z projektů, které letos postupně uvádíme do provozu. Jde o významnou investici do technologie, která bude hrát stále důležitější roli v moderní energetice. Na bateriová úložiště zároveň navazují další obchodní aktivity MND, zejména využití flexibility na velkoobchodním trhu a poskytování služeb výkonové rovnováhy pro provozovatele přenosové soustavy, které jsou klíčové pro stabilitu sítě,“ řekla Hamršmídová.

Algoritmy rozhodnou, kam s energií

Společnost MND chce úložiště v Břeclavi využívat i pro obchodování s elektrickou energií, do kterého se zapojují chytré autonomní ALGO modely.

„Provoz baterie řídí pokročilé algoritmy, které v online režimu sbírají data o počasí, výrobě z obnovitelných i konvenčních zdrojů, dostupnost přeshraničních kapacit, sledují aktuální situaci v síti, vytvářejí predikce spotřeby a cen v reálném čase. Podle toho rozhodují, kdy elektřinu ukládat a kdy ji dodávat zpět do sítě,“ vysvětluje Martin Pich, ředitel divize Trading MND. Díky tomu lze podle něj propojit stabilizaci sítě s obchodním využitím a z jednoho zařízení vytěžit maximum.

Český trh s bateriovými úložišti prochází v posledních měsících dynamickým rozvojem. Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ zdůrazňuje, že bateriová úložiště nejsou jednorozměrnou technologií, ale stojí na kombinaci několika výnosových modelů – od služeb výkonové rovnováhy přes krátkodobé obchodování až po pokročilou obchodní flexibilitu a kumulaci výnosů. „Právě schopnost kombinovat tyto služby je klíčová pro ekonomiku projektů,“ říká Martin Panáč, předseda představenstva asociace.

Proč jsou potřeba bateriová úložiště

Energetika se v dnešní době rychle mění, roste podíl obnovitelných zdrojů, jejichž výroba kolísá podle počasí, a zároveň dochází k postupnému útlumu uhelných elektráren.

Tyto procesy zvyšují nároky na řízení sítě a vytváří větší rozdíly mezi výrobou a spotřebou. Bateriová úložiště jsou schopny tyto výkyvy vyrovnávat. Ukládají elektřinu v době přebytku a vracejí ji zpět, když je jí nedostatek. Díky rychlé reakci v řádu sekund patří k nejefektivnějším nástrojům pro stabilizaci elektrizační soustavy.

