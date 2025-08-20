U Břeclavi vznikne největší samostatné bateriové úložiště v Česku, staví ho MND

Autor:
  13:23
Společnost MND v tomto roce u Břeclavi dokončí výstavbu svého největšího bateriového úložiště v Česku. Kapacitu bude mít 31 megawatthodin a svojí činností má přispívat ke stabilitě sítě. Firma plánuje dokončit dalších šest velkokapacitních bateriových úložišť v Česku a dvě v Německu, uvedli zástupci MND na tiskové konferenci.
Tisková konference MND a.s., na které společnost představila své nejnovější...

Tisková konference MND a.s., na které společnost představila své nejnovější energetické projekty. Na snímku ředitelka divize Energy ve společnosti MND Jana Hamršmídová. (20. srpna 2025) | foto: Hyklová DášaiDNES.cz

Sběrné naftové a plynové středisko MND ve Starém Poddvorově (20. srpna 2025)
Tisková konference MND a.s., na které společnost představila své nejnovější...
Tisková konference MND a.s., na které společnost představila své nejnovější...
Sběrné naftové a plynové středisko MND ve Starém Poddvorově. (20. srpna 2025)
13 fotografií

Společnost MND a. s., která se v minulosti zabývala především těžbou ropy, prováděním vrtných prací v Evropě a také těžbou a skladováním plynu, již několik let vyrábí energii i z obnovitelných zdrojů. MND Group je součástí skupiny KKCG, jejímž zakladatelem je český podnikatel Karel Komárek.

MND v současné chvíli staví hned čtyři bateriová úložiště a další tři budou následovat. Největší vznikne u Břeclavi, zařízení s kapacitou 31 megawatthodin (MWh) bude hotové na konci roku, do provozu bude uvedeno počátkem příštího roku.

Celková kapacita budovaných bateriových úložišť MND v Česku činí 107 MWh. Podle ředitelky divize Energy v MND Jany Hamršmídové představuje oblast bateriových úložišť v masivně se rozvíjející elektroenergetice novou příležitost. Společnost MND plánuje do těchto technologií investovat i v Německu, kde mají být v příštím roce dokončená dvě úložiště o kapacitě 69 MWh.

U Brna vznikl unikát. Výroba elektřiny a tepla se napojí přímo na plynový vrt

Velkokapacitní bateriová úložiště zvyšují stabilitu sítě a urychlují přechod k udržitelnější energetické skladbě. Díky schopnosti prakticky okamžitě reagovat na přebytky nebo nedostatky energie v síti pomáhají předcházet výpadkům.

„Výhodou bateriových úložišť je, že jsou relativně kompaktní a nevyžadují rozsáhlé zábory plochy a obvykle se nacházejí v méně atraktivních oblastech jako jsou průmyslové zóny,“ popisuje Michal Sasín, který má v MND na starosti úsek vyhledávající nové oblasti podnikání. Konkrétně v Břeclavi, kde vznikne nové velkokapacitní úložiště, jde o pozemek v blízkosti rozvodny vysokého napětí. MND má další v plánu vybudovat další projekty a to v místě svých fotovoltaických elektráren, čímž chce optimalizovat jejich využitelný výkon.

Nové možnosti pro majitele FVE

Společnost MND zároveň rozšiřuje i nabídku služeb pro majitele domácích fotovoltaických elektráren. Prostřednictvím svého Solárního účtu již dnes vykupuje od zákazníků z řad domácností všechny přebytky elektřiny bez omezení a za předem známou cenu. Nově si zákazníci mohou k tomuto účtu sjednat i novou službu.

„Služba Flexibilita funguje jednoduše. Když je v síti přebytek nebo nedostatek elektřiny, MND dočasně omezí přetoky, popřípadě nabíjí baterii nebo ji vybíjí. Za každou tuto aktivaci zákazník získá platbu podle objemu využité energie: za vybíjení i dobíjení 3 Kč za kWh a za omezení přetoků 1 Kč za kWh,“ vysvětluje Jan Sýkora, ředitel marketingu a komunikace MND Energie, a. s. „Ať už je celková částka jakákoliv, MND vždy garantují alespoň 700 korun měsíčně, tedy 8 400 korun ročně,“ dodává.

Podle Sýkory budou mít majitelé fotovoltaik jistotu, že s novou službou využijí svou elektrárnu na maximum. „Nepřijdou ani o kilowatthodinu jejího výkonu, a to ani v situaci, kdy jim přetoky v rámci služby omezíme. V případě přebytků elektřiny a použití omezení přetoků totiž zákazníkům za kilowatthodiny nedodané do sítě vyplatíme stejně vysokou odměnu, jakou by dostali za reálný výkup na Solární účet, a to rovnou v té nejvyšší možné sazbě PLUS, tj. na úrovni 1 Kč za kWh,“ ujišťuje.

Komárkova MND ovládne zásobník plynu v Dambořicích, vytěsní ruský Gazprom

Pro aktivaci služby není potřeba žádná složitá instalace. Flexibilní řízení baterie a přetoků z fotovoltaiky probíhá prostřednictvím komunikačního modulu. Ten MND zdarma pošlou na zákazníkovu adresu. Modul pak stačí jen zapojit do zásuvky a připojit k Wi-Fi.

V Česku je nyní přibližně 196 tisíc malých fotovoltaik, většina z nich jsou umístěny na střechách rodinných domů a zhruba 80 procent má i baterku, což je celkem 2 gigawatt hodin. Podle společnosti MND to hraje důležitou roli při transformaci energetiky v Česku.

„Chtěli jsme ukázat, že fotovoltaika může lidem přinášet víc než jen úspory na elektřině. Díky Flexibilitě ji mohou využít naplno, a to bez složitého nastavování. Je to jednoduchý způsob, jak z fotovoltaiky získat i pravidelný měsíční příjem,“ dodává Václav Krásnický, obchodní ředitel MND Energie, a.s.

Bonus za online sjednání

Společnost MND představila také nový ceník Jaro 28, který nabízí obchodní cenu plynu 1 197 Kč/MWh včetně daně (989 Kč/MWh bez DPH) a elektřiny 2 899 Kč/MWh včetně daně (2 395 Kč/MWh bez DPH) v nejběžnější sazbě D02d, a to s jistotou pevných cen do 31. března 2028. Navíc při jeho sjednání online mohou zákazníci získat v případě plynu slevu 2 000 Kč a u elektřiny 1 000 Kč, celkem tedy až 3 000 Kč. Platby za energie u MND si zákazníci mohou snadno spočítat v online kalkulačce.

Pokud potřebují zákazníci poradit, mohou se obrátit na bezplatnou zákaznickou linku 800 400 500, která je k dispozici každý den od 8 do 20 hodin. Své energie pak jednoduše zákazníci spravují přes portál Moje MND, a to odkudkoliv online.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Celý den v kavárně za cenu jednoho kafe? Starbucks zpřísnil pravidla pro „okupanty“

Jihokorejská odnož kavárenského řetězce Starbucks se musela vypořádat s neobvyklým problémem. Hosté si totiž z kaváren začali dělat kanceláře a nosili si do nich i stolní počítače nebo tiskárny....

Leo Expres testuje španělskou vlakovou ojetinu. Konstrukce budí zvědavost

Příjezd španělské nízkopodlažní soupravy vzbudil mezi fanoušky železnice zájem jako už dlouho žádný jiný vlak. Důvodem je mimo jiné nezvyklá koncepce, kvůli které se vizuálně dost liší od vozidel,...

Firmy začínají slučovat personální a IT oddělení. Kvůli umělé inteligenci

Ještě před nedávnem by o sloučení personálního a IT oddělení neuvažovala asi žádná velká firma. V souvislosti s rozmachem umělé inteligence se ale tato změna, která by pro podniky mohla mimo jiné...

U Břeclavi vznikne největší samostatné bateriové úložiště v Česku, staví ho MND

Společnost MND v tomto roce u Břeclavi dokončí výstavbu svého největšího bateriového úložiště v Česku. Kapacitu bude mít 31 megawatthodin a svojí činností má přispívat ke stabilitě sítě. Firma...

20. srpna 2025  13:23

Skočte si do vlaku, to stihnete. Nádraží řeší zavřená WC kuriózním způsobem

Německé dráhy jsou už delší dobu terčem kritiky kvůli nespolehlivosti a častým zpožděním. Tentokrát se na stránky deníku Bild dostal o něco kurióznější problém. A sice to, jak řeší problém s...

20. srpna 2025  11:45

V prvním pololetí rostla spotřeba elektřiny i plynu, nejvíce u domácností

Spotřeba elektřiny v Česku v prvním pololetí meziročně stoupla o 2,6 procenta, u zemního plynu dosáhl nárůst 13,2 procenta. U obou komodit svou spotřebu nejvíce zvýšily domácnosti, uvedl v tiskové...

20. srpna 2025

Umění, byznys nebo zábava? Nesmyslná AI videa zaplavují web, autory to živí

Internet zaplavuje nový druh videoobsahu, pro který se v angličtině vžilo označení „AI slop“, tedy něco jako AI opad. Jsou to rychle generovaná videa vytvořená umělou inteligencí. Jsou levná, masově...

20. srpna 2025

Na propagaci Česka musejí podle Kulhánka přispívat i firmy. Mají z ní profit

Premium

Na lákání turistů do Česka vydává stát desítky milionů ročně. Z nich nemají prospěch jen obce, ale také například hotely, restaurace a další provozovatelé napojení na cestovní ruch. „Musí proto...

20. srpna 2025

Bílý dům se dere do Intelu, za Bidenovy miliardové granty žádá podíl 10 procent

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa chce získat podíl ve výrobci čipů Intel výměnou za finanční podporu, kterou si firma zajistila za Bidenovy administrativy. Uvedl to v úterý americký ministr...

19. srpna 2025  21:32

Restaurace zavádí menu s různými druhy vody. Nejdražší je za téměř 600 korun

Láska k vínům a smysl pro ocenění jemné chutě jsou jejich kultuře vlastní. Francouzská restaurace v severní Anglii se však rozhodla, že se novým krokem pokusí uspokojit i hosty, kteří alkoholu...

19. srpna 2025  20:26

Jednu si půjč, jinou vrať. V Americe zažívají boom letištní knihovny

K nemalé radosti literárně nadšených cestovatelů zavádí stále více amerických letišť veřejné knihovny na způsob českých khihobudek. Cestující si v nich do letadla může vzít svazek a po příletu ho...

19. srpna 2025

Korea prozkoumá smlouvu KHNP s Westinghouse. Mohla by být pro zemi nevýhodná

Kancelář prezidenta Korejské republiky v úterý nařídila vyšetřování obvinění, že státní společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) uzavřela s americkou jadernou technologickou firmou Westinghouse...

19. srpna 2025

VIDEO: Ve Švédsku přesouvají historický kostel. Za dva dny urazí pět kilometrů

Téměř 50 let po přesunu kostela v Mostě se opakuje podobný příběh. Tentokrát ve švédské Kiruně, kde dnes začala dvoudenní přeprava 113 let starého kostela. Na pětikilometrovou cestu se červená...

19. srpna 2025  17:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Výrobce švýcarských armádních nožů zvažuje přesun části produkce do USA

Společnost Victorinox, výrobce proslulých švýcarských armádních nožů, hodlá přesunout část své výroby do Spojených států. Tímto krokem chce zmírnit důsledky dovozních cel na své podnikání, uvedl v...

19. srpna 2025

Lidé se s větrníky sžili a těží z jejich přínosů, říká expertka na energetiku

Když se ve Věžnici a jejím okolí objevily plány na výstavbu větrných elektráren, část obyvatel se obávala hluku, zásahu do krajiny nebo poklesu cen nemovitostí. Dnes mnozí obyvatelé z obce na...

19. srpna 2025  15:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.