Společnost MND a. s., která se v minulosti zabývala především těžbou ropy, prováděním vrtných prací v Evropě a také těžbou a skladováním plynu, již několik let vyrábí energii i z obnovitelných zdrojů. MND Group je součástí skupiny KKCG, jejímž zakladatelem je český podnikatel Karel Komárek.
MND v současné chvíli staví hned čtyři bateriová úložiště a další tři budou následovat. Největší vznikne u Břeclavi, zařízení s kapacitou 31 megawatthodin (MWh) bude hotové na konci roku, do provozu bude uvedeno počátkem příštího roku.
Celková kapacita budovaných bateriových úložišť MND v Česku činí 107 MWh. Podle ředitelky divize Energy v MND Jany Hamršmídové představuje oblast bateriových úložišť v masivně se rozvíjející elektroenergetice novou příležitost. Společnost MND plánuje do těchto technologií investovat i v Německu, kde mají být v příštím roce dokončená dvě úložiště o kapacitě 69 MWh.
Velkokapacitní bateriová úložiště zvyšují stabilitu sítě a urychlují přechod k udržitelnější energetické skladbě. Díky schopnosti prakticky okamžitě reagovat na přebytky nebo nedostatky energie v síti pomáhají předcházet výpadkům.
„Výhodou bateriových úložišť je, že jsou relativně kompaktní a nevyžadují rozsáhlé zábory plochy a obvykle se nacházejí v méně atraktivních oblastech jako jsou průmyslové zóny,“ popisuje Michal Sasín, který má v MND na starosti úsek vyhledávající nové oblasti podnikání. Konkrétně v Břeclavi, kde vznikne nové velkokapacitní úložiště, jde o pozemek v blízkosti rozvodny vysokého napětí. MND má další v plánu vybudovat další projekty a to v místě svých fotovoltaických elektráren, čímž chce optimalizovat jejich využitelný výkon.
Nové možnosti pro majitele FVE
Společnost MND zároveň rozšiřuje i nabídku služeb pro majitele domácích fotovoltaických elektráren. Prostřednictvím svého Solárního účtu již dnes vykupuje od zákazníků z řad domácností všechny přebytky elektřiny bez omezení a za předem známou cenu. Nově si zákazníci mohou k tomuto účtu sjednat i novou službu.
„Služba Flexibilita funguje jednoduše. Když je v síti přebytek nebo nedostatek elektřiny, MND dočasně omezí přetoky, popřípadě nabíjí baterii nebo ji vybíjí. Za každou tuto aktivaci zákazník získá platbu podle objemu využité energie: za vybíjení i dobíjení 3 Kč za kWh a za omezení přetoků 1 Kč za kWh,“ vysvětluje Jan Sýkora, ředitel marketingu a komunikace MND Energie, a. s. „Ať už je celková částka jakákoliv, MND vždy garantují alespoň 700 korun měsíčně, tedy 8 400 korun ročně,“ dodává.
Podle Sýkory budou mít majitelé fotovoltaik jistotu, že s novou službou využijí svou elektrárnu na maximum. „Nepřijdou ani o kilowatthodinu jejího výkonu, a to ani v situaci, kdy jim přetoky v rámci služby omezíme. V případě přebytků elektřiny a použití omezení přetoků totiž zákazníkům za kilowatthodiny nedodané do sítě vyplatíme stejně vysokou odměnu, jakou by dostali za reálný výkup na Solární účet, a to rovnou v té nejvyšší možné sazbě PLUS, tj. na úrovni 1 Kč za kWh,“ ujišťuje.
Pro aktivaci služby není potřeba žádná složitá instalace. Flexibilní řízení baterie a přetoků z fotovoltaiky probíhá prostřednictvím komunikačního modulu. Ten MND zdarma pošlou na zákazníkovu adresu. Modul pak stačí jen zapojit do zásuvky a připojit k Wi-Fi.
V Česku je nyní přibližně 196 tisíc malých fotovoltaik, většina z nich jsou umístěny na střechách rodinných domů a zhruba 80 procent má i baterku, což je celkem 2 gigawatt hodin. Podle společnosti MND to hraje důležitou roli při transformaci energetiky v Česku.
„Chtěli jsme ukázat, že fotovoltaika může lidem přinášet víc než jen úspory na elektřině. Díky Flexibilitě ji mohou využít naplno, a to bez složitého nastavování. Je to jednoduchý způsob, jak z fotovoltaiky získat i pravidelný měsíční příjem,“ dodává Václav Krásnický, obchodní ředitel MND Energie, a.s.
Bonus za online sjednání
Společnost MND představila také nový ceník Jaro 28, který nabízí obchodní cenu plynu 1 197 Kč/MWh včetně daně (989 Kč/MWh bez DPH) a elektřiny 2 899 Kč/MWh včetně daně (2 395 Kč/MWh bez DPH) v nejběžnější sazbě D02d, a to s jistotou pevných cen do 31. března 2028. Navíc při jeho sjednání online mohou zákazníci získat v případě plynu slevu 2 000 Kč a u elektřiny 1 000 Kč, celkem tedy až 3 000 Kč. Platby za energie u MND si zákazníci mohou snadno spočítat v online kalkulačce.
Pokud potřebují zákazníci poradit, mohou se obrátit na bezplatnou zákaznickou linku 800 400 500, která je k dispozici každý den od 8 do 20 hodin. Své energie pak jednoduše zákazníci spravují přes portál Moje MND, a to odkudkoliv online.