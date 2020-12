Poukazy do lázní alespoň do konce března? MMR je chce prodloužit

„Jakmile obdržíme pozitivní signál od Komise Evropské unie, prodloužíme slevy do lázní, a to minimálně do 31. března 2021 s možností dalšího prodloužení až do 30. června 2021,“ napsalo Ministerstvo pro místní rozvoj na svém twitteru.

Evropská komise v říjnu schválila delší trvání tzv. dočasného rámce, tedy uvolnění pravidel státní pomoci. Členským státům umožnil v souvislosti s pandemií koronaviru okamžitě podpořit ekonomiku. Původně měl platit do konce roku, nově má fungovat do konce června příštího roku.

Státem dotované poukazy jsou v rámci programu COVID lázně dostupné od 1. července. Podle informací na webu Kudyznudy.cz bylo k pondělnímu odpoledni využito 48 192 poukazů na slevu 4000 korun na pobyt alespoň na šest nocí a minimálně pět procedur. Kapacity mnoha lázní se zaplnily brzy po spuštění programu. Další uplatnění poukazů zkomplikovaly podzimní vládní restrikce proti šíření nákazy, od 22. října do 2. prosince mohly lázně poskytovat výhradně zdravotní služby. Ubytovací zařízení nesměla být využívána pro rekreační účely.

Vláda na program COVID lázně vyčlenila miliardu korun, za kterou bude moci být vydáno maximálně 250 000 poukazů. Lidé nemohou sčítat voucher, který nabízejí například Karlovy Vary na podporu cestovního ruchu, a státní poukaz.

Lázně jsou jedním z nejvíce zasažených sektorů koronavirovou krizí. Hosté z ciziny v nich podle Ministerstva pro místní rozvoj tvořili až 44 procent. Zahraniční klienty, kterých lázně kvůli současné situaci mohou ztratit 170 000 až 200 000, nedokážou však Češi nedokážou nahradit. Záměrem programu proto mimo jiné je, naučit české cestovatele trávit v lázních vícedenní pobyty s čerpáním léčebných služeb. Poskytnutá podpora má navíc přispět k obnově celých regionů.