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MMF zhoršil výhled české ekonomiky, letos čeká růst 1,8 procenta

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  4:00aktualizováno  4:14

Ilustrační snímek burza | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky, když nově očekává růst HDP letos o 1,8 procenta a příští rok o 1,9 procenta, oproti jarní prognóze 2,2 procenta v obou letech.

Nový výhled MMF je pesimističtější než srpnová předpověď českého ministerstva financí. Ta předpokládá, že růst české ekonomiky letos dosáhne 1,9 procenta a v příštím roce zrychlí na 2,4 procenta. Ministerstvo v srpnu odhad letošního růstu zhoršilo z dříve očekávaných 2,1 procenta, zdůvodnilo to negativními dopady konfliktu na Blízkém východě. Ten letos po celém světě vedl k výraznému nárůstu cen pohonných hmot.

Česká ekonomika v letošním roce podle prognóz MMF poroste rychleji než slovenské hospodářství, jehož růst by měl činit 0,8 procenta. Zaostane však za Polskem i Maďarskem. Polský HDP by se měl podle MMF letos zvýšit o 3,4 procenta, zatímco hospodářský růst v Maďarsku by měl činit 1,9 procenta.

MMF dnes rovněž předpověděl, že průměrná míra inflace v České republice v letošním roce klesne na 2,1 procenta z loňských 2,5 procenta. V příštím roce však očekává její nárůst na 2,8 procenta.

Ministerstvo financí v srpnu předpovědělo, že inflace letos klesne na 2,2 procenta. K pomalejšímu růstu spotřebitelských cen podle něj přispívá převedení plateb za obnovitelné zdroje na státní rozpočet, levnější potraviny a silnější kurz koruny. Příští rok ministerstvo čeká zrychlení inflace na 2,7 procenta, a to mimo jiné kvůli zdražení elektřiny a plynu.

Zpomalí i svět

MMF také předpověděl, že růst světové ekonomiky letos zpomalí na 3,1 procenta z loňských 3,5 procenta. Odhad letošního růstu však mírně zlepšil ze tří procent, která předpovídal v červencové aktualizaci jarního výhledu. V příštím roce pak MMF nadále očekává zrychlení růstu globálního hrubého domácího produktu (HDP) na 3,4 procenta.

„Světová ekonomika opět projevuje svou odolnost,“ uvedl MMF. „Aktivita se v prvním pololetí vyvíjela lépe, než se očekávalo, a to navzdory pokračující válce na Blízkém východě a negativním dopadům napětí v obchodních vztazích,“ dodal. Upozornil rovněž, že hospodářskou aktivitu podpořily rozsáhlé investice související s rozvojem umělé inteligence (AI).

Fond také poukázal na značné rozdíly v hospodářském vývoji jednotlivých zemí. Relativně dobře se daří zemím, které pociťují pouze omezené dopady konfliktu na Blízkém východě a které těží z investic do AI. Velkým potížím naopak čelí ekonomiky, které dovážejí energii a které z investic do AI výrazněji neprofitují. „Do této skupiny patří řada nízkopříjmových a zranitelných zemí, což zvyšuje riziko, že nynější šoky prohloubí příjmové rozdíly mezi zeměmi,“ upozornil MMF.

Fond předpokládá, že růst ekonomiky Spojených států bude v letošním roce stejně jako vloni činit 2,3 procenta. Toto tempo růstu by si podle MMF měla největší světová ekonomika udržet rovněž v příštím roce.

MMF také předpověděl, že růst ekonomiky eurozóny letos zpomalí o jednu desetinu procentního bodu na 1,1 procenta. V příštím roce by se pak mělo jeho tempo vrátit na loňských 1,2 procenta. V Německu letos hospodářský růst podle fondu výrazně zrychlí na 1,3 procenta z loňských 0,2 procenta, zatímco ve Francii by měl zpomalit na 0,4 procenta z 0,9 procenta.

V Číně očekává MMF v letošním roce zpomalení hospodářského růstu na 4,5 procenta z loňských pěti procent. V příštím roce by pak měl růst druhé největší ekonomiky světa zvolnit na čtyři procenta.

Růst ruské ekonomiky letos podle MMF zpomalí na 0,9 procenta z loňského jednoho procenta. V příštím roce by se měl ruský HDP zvýšit rovněž o 0,9 procenta.

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