Zloděj začne tápat v mlze. MOL testuje inovativní ochranu proti lupičům benzinek

Veronika Bělohlávková
  15:00
Společnost MOL Česká republika začala nasazovat na svých čerpacích stanicích bezpečnostní systém Fog Cannon. Ten během několika sekund zaplní prostor hustým oparem a znemožní pachateli další pohyb. Technologie se používá hlavně na čerpacích stanicích, které se v noci zcela uzavírají a nemají obsluhu.

Zařízení Fog Cannon Modular 200 od společnosti VARNET instaluje pro MOL technologická divize M2C Innovis. V případě násilného vniknutí se automaticky spustí a do jedenácti sekund zahalí interiér mlhou. Pachatel tak ztratí orientaci a v prostoru se prakticky nemůže pohybovat.

„Fog Cannon je navržený tak, aby chránil prostory bez fyzické přítomnosti zaměstnanců. Při detekci neoprávněného vstupu během několika sekund vypustí hustý aerosol, který narušiteli znemožní jakýkoliv vizuální kontakt a zkomplikuje mu další pohyb v objektu,“ uvedla Vendula Kadlecová, manažerka provozu služeb M2C Innovis.

Výhodou systému je jednoduchá instalace bez stavebních úprav a kompatibilita s běžnými bezpečnostními technologiemi, a to od čidel pohybu po kamerové systémy. MOL tak může technologii postupně zavádět na další čerpací stanice. Do konce léta se mlžné dělo objeví na sedmi nových lokalitách.

Společnost MOL Česká republika nasazuje na vybraných čerpacích stanicích nové bezpečnostní řešení, které reaguje na specifické riziko nočních vloupání. (21. srpna 2025)
Tato technologie je nasazována výhradně na čerpacích stanicích bez nočního provozu – tedy na těch, které se v noci zcela uzavírají a kde není přítomna obsluha. (21. srpna 2025)
Na několika provozovnách čerpacích stanic Mol jsou instalována zařízení Fog Cannon Modular 200 od společnosti VARNET pro zlodějům. (21. srpna 2025)
Zařízení slouží pro rychlé zamlžení prostoru, kde je vhodné zamezit krádeži a dalšímu pohybu narušitele. Od vyhlášení poplachu vzniká časová prodleva do zásahu bezpečnostní agentury. (21. srpna 2025)
4 fotografie

„Bezpečnost našich čerpacích stanic je pro nás dlouhodobou prioritou. Technologii Fog Cannon vnímáme jako moderní prvek zabezpečení, který pomáhá chránit majetek a zároveň snižuje riziko vloupání na uzamčených provozovnách,“ říká Jaromír Kulha, Country Security Manager MOL Česká republika.

Partnerství MOL Česká republika a M2C Innovis vzniklo v roce 2023 a postupně se rozšiřuje. Fog Cannon je podle firem dalším krokem k vyšší ochraně majetku a k prevenci kriminality v retailu.

Pomocník i tam, kde obsluha zůstává

Technologie ale nemusí zůstat jen u zavřených čerpacích stanic. V kombinaci s tísňovým tlačítkem by se mohla uplatnit i na provozech s noční obsluhou. V takovém případě by nejen chránila majetek a zmátla pachatele, ale zaměstnancům by navíc poskytla cenné sekundy pro únik do bezpečí.

„Využití systému Fog Cannon v provozech s noční obsluhou je technologicky možné, nicméně jeho nasazení závisí na specifických potřebách a požadavcích klienta,“ dodává Kadlecová.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

Zloděj začne tápat v mlze. MOL testuje inovativní ochranu proti lupičům benzinek

Společnost MOL Česká republika začala nasazovat na svých čerpacích stanicích bezpečnostní systém Fog Cannon. Ten během několika sekund zaplní prostor hustým oparem a znemožní pachateli další pohyb....

23. srpna 2025

Cena za výkup obilovin v Česku je teď stejná jako po pádu komunismu

Cena za výkup obilovin v Česku je podle agrární komory momentálně na stejné úrovni jako na začátku 90. let minulého století. Tuna stojí 4000 až 4500 korun. Znamená to, že z ceny za kilogram chleba...

23. srpna 2025  13:01

Mladí Kanaďané nemohou sehnat práci. Je jí málo a místa jim berou starší

Kanada zažívá nejvyšší úroveň nezaměstnanosti mladých lidí od 90. let. Absolventi mají problém najít práci a často končí na pozicích, které neodpovídají jejich vzdělání. Odborníci tvrdí, že důsledky...

23. srpna 2025

Chtěli dotace, museli dát podíl. Trump si vymohl u výrobce čipů Intel 10 procent

Vláda Spojených států získala desetiprocentní podíl v americkém výrobci čipů Intel. Oznámili to americký prezident Donald Trump a ministr obchodu Howard Lutnick. Společnost Intel uvedla, že výměnou...

23. srpna 2025  11:03

Jak crocsy dobyly Čínu. Cestičku ke vkusu zákazníků si poctivě vyšlapaly

Čína v minulosti představovala jen nepatrný zlomek prodejů společnosti Crocs. Nyní se stala druhým největším trhem této značky hned po USA. Tento měsíc společnost oznámila, že tržby v posledním...

23. srpna 2025

Ekologie i zájmy místních. Jižní Evropa stojí na prahu turistických změn

V oblíbených turistických oblastech v jižní Evropě, jako jsou například Baleárské ostrovy, kvůli turismu dochází k rostoucímu tlaku na místní infrastrukturu i přírodní zdroje. Masový turismus mimo...

23. srpna 2025

Přetahovaná o cestující do exotiky pokračuje. Last Minute se může vyplatit

Premium

Velké cestovní kanceláře se i letos chystají podstoupit přetahovanou o movitější zákazníky směřující do exotiky. Loni přitom rozšiřování nabídky z cílem ukousnout si větší kus koláče ze zájezdů k...

23. srpna 2025

Školní výbava ze zastavárny. I to je realita mnoha amerických rodin

Obavy z důsledků cel se promítají i amerického sektoru se školními potřebami. Rodiny tak připravují své děti na návrat do školních lavic proti minulým rokům o něco dřív i kvůli rostoucím cenám...

22. srpna 2025

Podvolí se centrální banka Trumpovi? Šéf Powell naznačil snížení úrokových sazeb

Předseda Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Jerome Powell naznačil v pátek možné snížení úrokových sazeb na příštím měnovém zasedání v září. K tomu, že to opravdu udělá, se však v projevu...

22. srpna 2025  19:27

Další důvod k vzteku na Rusy. Ázerbájdžán je viní, že Kaspické moře vysychá

Rychlý pokles hladiny Kaspického moře výrazně komplikuje lodní dopravu včetně přepravy ropy a ohrožuje populace některých vodních živočichů, jako jsou tuleni. Tvrdí to ázerbájdžánští představitelé,...

22. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Proč taky Trump tlačí na snížení sazeb? Má sto milionů v dluhopisech a chce vydělat

Americký prezident Donald Trump údajně od svého nástupu do úřadu v lednu investoval 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun) do dluhopisů. Vložil je prostřednictvím smíšené sázky na dluhy velkých...

22. srpna 2025  15:53

McDonald’s v USA zlevňuje. Pověst se snaží zachránit novým menu

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s v USA během posledních let ztratil pověst cenově dostupného jídla. Na některých místech se totiž cena Big Mac Menu vyšplhala v přepočtu i na 380 korun, což...

22. srpna 2025  15:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.