Zloděj začne tápat v mlze. MOL testuje inovativní ochranu proti lupičům benzinek

Zařízení Fog Cannon Modular 200 od společnosti VARNET instaluje pro MOL technologická divize M2C Innovis. V případě násilného vniknutí se automaticky spustí a do jedenácti sekund zahalí interiér mlhou. Pachatel tak ztratí orientaci a v prostoru se prakticky nemůže pohybovat.
„Fog Cannon je navržený tak, aby chránil prostory bez fyzické přítomnosti zaměstnanců. Při detekci neoprávněného vstupu během několika sekund vypustí hustý aerosol, který narušiteli znemožní jakýkoliv vizuální kontakt a zkomplikuje mu další pohyb v objektu,“ uvedla Vendula Kadlecová, manažerka provozu služeb M2C Innovis.
Výhodou systému je jednoduchá instalace bez stavebních úprav a kompatibilita s běžnými bezpečnostními technologiemi, a to od čidel pohybu po kamerové systémy. MOL tak může technologii postupně zavádět na další čerpací stanice. Do konce léta se mlžné dělo objeví na sedmi nových lokalitách.
„Bezpečnost našich čerpacích stanic je pro nás dlouhodobou prioritou. Technologii Fog Cannon vnímáme jako moderní prvek zabezpečení, který pomáhá chránit majetek a zároveň snižuje riziko vloupání na uzamčených provozovnách,“ říká Jaromír Kulha, Country Security Manager MOL Česká republika.
Partnerství MOL Česká republika a M2C Innovis vzniklo v roce 2023 a postupně se rozšiřuje. Fog Cannon je podle firem dalším krokem k vyšší ochraně majetku a k prevenci kriminality v retailu.
Pomocník i tam, kde obsluha zůstává
Technologie ale nemusí zůstat jen u zavřených čerpacích stanic. V kombinaci s tísňovým tlačítkem by se mohla uplatnit i na provozech s noční obsluhou. V takovém případě by nejen chránila majetek a zmátla pachatele, ale zaměstnancům by navíc poskytla cenné sekundy pro únik do bezpečí.
„Využití systému Fog Cannon v provozech s noční obsluhou je technologicky možné, nicméně jeho nasazení závisí na specifických potřebách a požadavcích klienta,“ dodává Kadlecová.