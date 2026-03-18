Firmu vlastní, spolu s mlékárnou v Chocni, rodina Krajníků přes firmu Accom. Jaroslav Krajník se vlády nad podnikem ujal před šesti lety, předtím ale sedm let prozkoumával společnost na různých postech. A v byznysu hodlá pokračovat, i když loni mlékárna s půlmiliardovým obratem skončila v zisku jen těsně kvůli vysokým výkupním cenám mléka. Ty se na podzim dostaly na své historické hodnoty přes třináct korun za litr. Choceň pak znovu skončila v minusu, při součtu obou výrob byla firma ztrátová.
Accom zpracuje ročně 45 milionů litrů mléka, závody v Chocni i v Bohušovicích jsou obdobně velké. Z Bohušovic vyjde měsíčně sedm set tun mléčných výrobků, z Chocně osm set. Zatímco v Chocni se ale vyrábějí spíše smetanové jogurty a tradiční pomazánkové, na Ústecku zejména skyry a smetanové krémy značky Bobík. „Na standardní kilogram jogurtu potřebujeme běžně litr mléka, ale na kilogram skyru ho jsou potřeba čtyři litry. To je pak jasně vidět i na nutričních parametrech toho produktu,“ odkazuje Krajník na velké množství bílkovin ve skyrech.
„Firma, která neinvestuje, stojí na místě, strádá a jednou ji to doběhne.