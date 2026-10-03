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Českým mlékárnám ujíždí vlak. Chybí cottage i skyry, tvrdí obchodníci

Jan Drahorád
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tuzemské mlékárny neumějí zareagovat na změny spotřebitelského chování, na trhu chybějí cottage sýry, skyry, řecké jogurty nebo tvarohy z domácí produkce. Prakticky tak znějí závěry analýzy z pera Svazu obchodu a cestovního ruchu, tedy od zástupců obchodních řetězců. Podobně je na tom český trh i s mléčnými biovýrobky.

Podle mluvčího Potravinářské komory Marka Zemánka naopak čeští obchodníci dusí producenty tím, že na ně mají příliš přísné podmínky, a tlačí na ně, aby prodávali pod privátními značkami řetězců.

Obchodnická analýza přichází ve chvíli, kdy mléčný trh prochází vleklou krizí. Po omezení evropských dovozů do Číny se propadla cena, za kterou zemědělci prodávají litr mléka pod 10 korun. Loni na podzim přitom přesahovala třináct korun. Výrobci tak nyní prodávají pod výrobními průměrnými 11korunovými náklady.

„Řetězce deklarují, jak moc chtějí české výrobky, ale odmítají pro ně vytvořit dlouhodobé a férové podmínky.“

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