Podle mluvčího Potravinářské komory Marka Zemánka naopak čeští obchodníci dusí producenty tím, že na ně mají příliš přísné podmínky, a tlačí na ně, aby prodávali pod privátními značkami řetězců.
Obchodnická analýza přichází ve chvíli, kdy mléčný trh prochází vleklou krizí. Po omezení evropských dovozů do Číny se propadla cena, za kterou zemědělci prodávají litr mléka pod 10 korun. Loni na podzim přitom přesahovala třináct korun. Výrobci tak nyní prodávají pod výrobními průměrnými 11korunovými náklady.
„Řetězce deklarují, jak moc chtějí české výrobky, ale odmítají pro ně vytvořit dlouhodobé a férové podmínky.“