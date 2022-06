Češi dohání ve spotřebě mléčných výrobků Evropu, ceny jsou na rekordu

Ceny mléčných výrobků jsou, podobně jako u jiných potravin, na svém maximu a půjdou ještě nahoru. Na trh s mlékem současná „ukrajinská krize“ bude mít daleko větší dopad než koronavirová, míní předseda, a to kvůli inflaci.

Roste také cena komodity. „Nákupní cena mléka se zvýšila na průměrných ročních 9,04 Kč za litr, což bylo o 50 haléřů, resp. o 5,9 % více než v roce předchozím. Vzhledem k výraznému růstu nákladových vstupů od čtvrtého čtvrtletí však cena mléka dále výrazně roste a nyní je již na hladině 10,40 Kč za litr a tento vývoj bude pokračovat,“ vysvětlil předseda.

Na trhu s mléčnými výrobky je podle něj mnoho neznámých, jak se například bude vyvíjet pandemická situace na podzim, nebo jak bude vypadat čínská poptávka. „Podstatné však ale především bude, jaká bude reakce spotřebitelů na nejvyšší míru inflace za poslední desetiletí,“ doplnil.

Podle Kopáčka si Češi stále více uvědomují, že je mléko pro vyváženou a zdravou stravu nezastupitelné, přesto se stávají velkou konkurencí alternativní rostlinné výrobky. Například v sousedním Německu klesla spotřeba kravského mléka na nejnižší úroveň za několik desetiletí, loni činila 47,8 kilogramu.

„Podíváme-li se na jednotlivé skupiny mléčných výrobků, můžeme konstatovat další mírný pokles spotřeby konzumních mlék na hodnotu 56,7 litrů (-1,6 %), což odpovídá i současnému vývoji v okolních zemích. Přesto je potěšitelné, že je naše spotřeba v porovnání s evropským průměrem 51,7 kg stále vyšší,“ uvedl předseda.

Spotřeba konzumních smetan se podle něj loni zvýšila na 6,5 kg na osobu a rok, roste také spotřeba fermentovaných mléčných výrobků na 15,3 kg. „V této sortimentní skupině sice došlo k mírnému poklesu spotřeby jogurtů o 0,1 kg na 10,3 kg na hlavu, ale uvedený propad byl kompenzován rostoucí spotřebou ostatních zakysaných výrobků, zejména zakysaných nápojů,“ doplnil.

Češi jedí méně sýrů, ale více másla

Sýrů a tvarohů loni každý Čech snědl v průměru 19,1 kg, z toho 12,5 kilogramu přírodních sýrů, necelé 2 kg tavených a 4,7 kg tvarohů. „Průměr evropské spotřeby sýrů je sice vyšší, a to 21 kg na osobu a rok, je to však ovlivněno zejména několika západoevropskými státy jako jsou Francie, Německo, Nizozemí, Itálie, Dánsko a další, ve kterých je konzumace sýrů významně vyšší než v zemích střední a východní Evropy. To samozřejmě souvisí s gastronomickými zvyklostmi,“ sdělil Kopáček.

Česko pak má podle něj zase vyšší spotřebu másla, který se dlouhodobě pohybuje mezi 5 a 5,7 kg. Češi pak mají také své mléčné speciality, jako například kondenzované mléko známé pod názvy Pikao nebo Jesenka.