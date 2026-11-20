Loni jste zvýšili obrat i ziskovost. Jak hodnotíte hospodaření firmy?
Rok 2025 byl dobrý především v tom smyslu, že se nám podařilo udržet ziskovost. Na papíře sice její růst o 22 procent na 122 milionů korun vypadá jako velké číslo, ale ve skutečnosti jsme stále na úrovni 1,8 procenta z obratu. Ze sta korun nám tedy zůstane 1,80 koruny čistého zisku.
Obrat se přiblížil k 6,8 miliardy korun, což znamenalo meziroční růst o 6,6 procenta. Bylo to dáno především růstem vstupních nákladů, které jsme museli promítnout do cen pro konečného spotřebitele. Výkupní ceny mléka se totiž dostaly přes 13 korun za litr, až někam k 13,50 koruny. Oproti roku 2024 nás samotné mléko stálo zhruba o 300 milionů korun více. Ještě větší radost než z obratu jsme ale měli z růstu prodaných objemů. To je pro mě důležitější ukazatel úspěšnosti. Když prodáváme více kusů, znamená to, že jsme dokázali zaujmout spotřebitele.
Díky mozzarelle jsme v České republice významným hráčem a také důležitým exportérem v rámci střední Evropy. Ročně vyvážíme téměř deset tisíc tun. Značku Galbani jsme na českém trhu budovali od roku 2010.