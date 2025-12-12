Situace u slev je neudržitelná, je potřeba zasáhnout do trhu, říká šéf mlékárny

Michal Brada, ředitel Lactalis CZ. | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Jan Drahorád
Je potřeba ovlivnit trh, současná situace se slevami a prakticky dotovanými potravinami, které se prodávají za podnákladové ceny je neudržitelná, říká v rozhovoru s iDNES.cz ředitel Lactalis Česko Michal Brada.

Jak se vám v uplynulém roce dařilo? Podle předloňských výsledků dosáhla skupina Lactalis zisku skoro 100 milionů korun a přesáhla šestimiliardový obrat.
Ano, to je konsolidovaný zisk za celou skupinu, ale stále zůstáváme na ziskovosti v hodnotě 1,5 procenta. Nárůst tržeb a nominálního zisku zůstává tažený hlavně prodejem sýrů Galbani a Leerdammer. Mlékárna Kunín jako celek měla nárůst produkce o čtyři procenta. Loni jsme museli sáhnout ke zdražení výrobků, které ten celkový obrat trochu navýšilo. Ziskovost zůstala stejná, takže jsme se ani neobohatili, ani neochudili.

Ve chvíli, kdy se mléko prodává za 11,90 koruny, teď před Vánocemi bylo i za 9,90, tak je jasné, že musí být dotované.

Situace u slev je neudržitelná, je potřeba zasáhnout do trhu, říká šéf mlékárny

Michal Brada, ředitel Lactalis CZ.

Je potřeba ovlivnit trh, současná situace se slevami a prakticky dotovanými potravinami, které se prodávají za podnákladové ceny je neudržitelná, říká v rozhovoru s iDNES.cz ředitel Lactalis Česko...

