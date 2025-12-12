Jak se vám v uplynulém roce dařilo? Podle předloňských výsledků dosáhla skupina Lactalis zisku skoro 100 milionů korun a přesáhla šestimiliardový obrat.
Ano, to je konsolidovaný zisk za celou skupinu, ale stále zůstáváme na ziskovosti v hodnotě 1,5 procenta. Nárůst tržeb a nominálního zisku zůstává tažený hlavně prodejem sýrů Galbani a Leerdammer. Mlékárna Kunín jako celek měla nárůst produkce o čtyři procenta. Loni jsme museli sáhnout ke zdražení výrobků, které ten celkový obrat trochu navýšilo. Ziskovost zůstala stejná, takže jsme se ani neobohatili, ani neochudili.
Ve chvíli, kdy se mléko prodává za 11,90 koruny, teď před Vánocemi bylo i za 9,90, tak je jasné, že musí být dotované.