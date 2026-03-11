Trh s mlékem je jako na houpačce. I kvůli válce na Blízkém východě

Jan Drahorád
Agrocentrum Jizeřan hospodaří na více než 1 300 hektarech v okolí Semil u údolí řeky Jizery. Mimo jiné chová skot, podle jeho ředitele Martina Lva zhruba 570 krav. Ročně vyrobí čtyři miliony litrů mléka, které jim v loňském roce zlepšovalo hospodářský výsledek. Ceny mléka se totiž v loňském roce dostaly na svá historická maxima, kde překonaly i 13 korun za litr. Od podzimu ale zvolna padají.

V Albertu prodávali 27. března litr mléka Madeta za 14,90 | foto: David Chuchma, iDNES.cz

„Z prosince na leden jsme šli o 1,3 koruny na litr v základní nabídce dolů, to je u nás rozdíl 400 tisíc korun z měsíce na měsíc,“ vysvětluje problém Lev. A není v tom sám.

V posledních letech je totiž trh s mlékem a mléčnými výrobky jako na houpačce. Zatímco loni cena extrémně rostla, nyní padá. V návaznosti na větší zájem ho producenti nejenom v ČR, ale v EU vyrobili více a nabídka tak překonala poptávku.

Zlepšení není na obzoru

V posledních měsících padala cena na českém trhu o jednotky procent, v únoru pak už po součtu propadů podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka meziročně klesly o skoro 17 procent.

Chovatelé krav tak nyní znovu prodávají pod svými náklady, které jsou kolem 11 korun na litr. „Dokážeme v tom existovat, ale pouze několik měsíců,“ dodává zemědělec Lev.

Mléko byla komodita, která držela ten sektor. Je to poslední kapka, aby se celý sektor dostal do závažných problémů.

Martin Šebestyánministr zemědělství (za SPD)

V následujících měsících se ale žádné zlepšení nerýsuje. A to i kvůli ročnímu období. „Jdeme do jarní krmné sezony. Začne přibývat objem mléka, ale budou klesat obsahové složky, v této době každoročně cena mléka klesá,“ vysvětlil předseda Kopáček.

Do toho zemědělcům ani mlékařům nepomáhá situace na Blízkém východě. Kromě zvyšování cen za pohonné hmoty a budoucího zvyšování cen hnojiv, tedy nákladů, se vrací část exportovaných produktů z mléka do této oblasti, například sušené mléko nebo slané sýry. A přetlak na evropském trhu se tedy ještě zvýší.

Situace u slev je neudržitelná, je potřeba zasáhnout do trhu, říká šéf mlékárny

Tento problém nejspíš zasáhne zemědělství jako celek, mnohé podniky mají tuto výrobu dohromady s rostlinnou, kde třeba pěstují krmiva pro skot. Jak řekl v úterý na tiskové konferenci ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD), cena mléka a skotu loni zlepšovala hospodaření zemědělských podniků. „Mléko byla komodita, která držela ten sektor. Je to poslední kapka, aby se celý sektor dostal do závažných problémů,“ sdělil.

Vybít krávy není řešení

Situace se nemusí zdát nějak poplašná, nakonec ještě před dvěma roky byly výkupní ceny kolem 11 korun za litr běžné, až loni vzrostly na zmíněných 13 Kč/l. Zemědělci to však vidí jinak.

„Těch 13 korun byla téměř jediná cena v zemědělství, která byla adekvátní,“ tvrdí například předseda Komoditní rady pro mléko a hovězí maso při Agrární komoře ČR Leoš Říha. Podle něj by naopak měly adekvátně stoupat i ceny řepky nebo obilovin, což se ale neděje.

Podle Šebestyána se musí počítat s tím, že kumulovaná inflace za posledních čtyři až pět let přesáhla 30 procent. Před pěti lety však stál litr mléka od zemědělců necelých 9 korun.

Síla řetězců na našem trhu je enormní, o smlouvách mlčí, říká nový státní hlídač cen

Možností je vždy krávy porazit, tedy tzv. je přeřadit mezi masné. To ale podle Říhy nesmí být cestou, protože už v současnosti je chovaných zvířat v ČR méně než v okolních státech.

Krav se v ČR chová podle dat Českého statistického úřadu kolem 570 tisíc kusů, jejich chov má velké dopady i do krajinotvorby, mimo jiné díky pěstování pro ně vhodných krmiv. Navíc není jednoduché pak znovu stáda dojeného skotu obnovit, trvá to minimálně čtyři až pět let.

Ministerstvo zatím žádné větší nástroje na pomoc chovatelům nepředstavilo. Situaci chce ministr hodnotit, vyplatí větší část dotací už dříve, v zálohách.

„Bez přímého dopadu na státní rozpočet by příjemci získali větší část finančních prostředků dříve a mohli by lépe zvládnout současný tlak na trhu. V úvahu přichází také národní program Q CZ pro zpracovatele mléka. Bylo by však nutné na jeho spuštění najít dodatečné finanční prostředky,“ dodal. Zatím ale spuštění programu neslíbil.

Případně chovatelům pomůže z národních dotačních programů, ve kterých chce dlouhodobě pro stabilizaci i dalších sektorů slibovat peníze na mnoho let dopředu, aby firmy mohly investovat a jasněji kalkulovat s výší podpor.

