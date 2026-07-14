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Mlékárny prodávají se ztrátou, hrozí zavírání provozů, varuje komora

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  16:11
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Přebytek mléka v Evropě, který tlačí dolů ceny mléka a másla, společně s tlakem některých řetězců nutí podle Potravinářské komory ČR mlékárny prodávat vybrané produkty se ztrátou. K přebytku mléka přispěla čínská cla na evropské mléčné výrobky, nižší poptávka na mezinárodním trhu a také válka na Blízkém východě, která komplikuje export.

Ceny másla v červnu meziročně klesly podle statistiků o 35,5 procenta, ceny polotučného trvanlivého mléka o 29,4 procenta. Náklady mlékáren na energie, obaly a lidskou práci ale podle komory zůstávají vysoké a v některých případech dál rostou.

Zejména menším mlékárnám kvůli tomu nyní podle nich hrozí zavírání provozů. Se stejným problémem se potýkají mlékárny i v dalších evropských zemích, zástupci evropských mlékáren se proto podle komory sešli s eurokomisařem Christophem Hansenem a řešili s ním současný nepříznivý stav. Evropská komise by v návaznosti na problémy v sektoru měla letos představit novou směrnici o nekalých obchodních praktikách.

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„Žádný podnik na světě nedokáže fungovat tak, že dlouhodobě vyrábí a prodává se ztrátou. To jednoduše matematicky nevychází. Přesně v téhle pasti ale teď mlékárny jsou. Na základních potravinách, jako je mléko nebo máslo, dnes vyloženě prodělávají. Firmy nemohou donekonečna dotovat levné nákupy na úkor vlastní existence,“ uvedla prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.

V květnu se podle zprávy o trhu od prvovýrobců nakupovalo kravské mléko třídy Q za 9,95 Kč/l, což je o 0,30 Kč/l méně než v dubnu. V meziročním srovnání cena klesla o čtvrtinu. Podle dřívějšího vyjádření Agrární komory průměrná výrobní cena mléka přitom činí 11 Kč.

Situace zasáhla celý sektor

Pokles ceny se týká i másla. Průměrná cena, za kterou mlékárny v květnu prodávaly kilogram másla ve spotřebitelském 250gramovém balení, byla 122,89 Kč/kg, uvádí zpráva o trhu. Při srovnání s červnem 2025 se letos cena snížila o 79,13 Kč/kg, tedy o 38,7 procenta.

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„Zatímco v posledních letech se krize týkala převážně másla, a to zejména v obdobích, kdy se na trh uvolňovaly mrazírenské zásoby, dnes je situace vážná v celém sektoru. Když jsem mluvil s kolegy, všechny mlékárny napříč evropským trhem řeší úplně stejné problémy. Drží nás pod krkem vysoké náklady a prodejní cena je u některých výrobků nedokáže pokrýt. Už nejde o selektivní problém jednoho produktu, ale o ohrožení celého oboru,“ sdělil předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.

Francie podle Potravinářské komory ČR během jednání požadovala otevření a revizi směrnice o nekalých obchodních praktikách. Evropská komise by novou směrnici o nekalých obchodních praktikách měla představit ještě letos.

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Ministerstvo zemědělství v polovině března situaci v mlékárenském sektoru již řešilo a rozhodlo o vyplacení vyšších záloh na dotaci na zlepšení životních podmínek chovu dojnic. Například Agrární komora nicméně žádá další podporu. Tvrdí, že za měsíce, kdy cena mléka v ČR klesá, přišel celý sektor o miliardu korun. Požaduje proto, aby vláda maximálně využila peníze z evropské krizové rezervy, využila v maximální možné výši kofinancování a situací se mimořádně zabývala.

Produkce mléka v ČR se v posledních letech pohybuje podle ministerstva zemědělství přibližně na úrovni 3,4 až 3,5 miliardy litrů ročně. Počet skotu v ČR se loni snížil zhruba o 7 700 na 1,38 milionu, z toho bylo 342 588 dojených krav. Prvovýrobců mléka je podle komory v ČR zhruba 1 280. Soběstačnost ČR v mléce dosahuje 138 procent.

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