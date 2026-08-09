Díky jinému výzkumu se zase docentka z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK a Ekonomického ústavu AV ČR dozvěděla, že za chudobu si leckdy nemůže člověk sám, nýbrž tíživá situace, že když zchudneme, přibývá mezi námi podvodníků, i to, že nesnášenlivost mezi skupinami se šíří teprve pod vlivem ostatních.
Co aktuálně zkoumáte?
Běží několik projektů. Jeden se zabývá diskriminací podle věku. Hodně často se v posledních letech mluví o velkých mezigeneračních tenzích a o tom, že politici méně slyší a reagují na názory a potřeby mladších lidí, jako je vzdělávání, dostupnost bydlení, ochrana planety a globální oteplování a tak dále. Standardním vysvětlením je, že populace stárne a starší více chodí k volbám. Proto aby politici získali jejich hlasy, zaměřují se na témata, jež jsou důležitá pro starší lidi. My ale v České republice a v USA studujeme, zda nejde navíc ještě o diskriminaci mladých.
Lidé žijící v chudobě pak mohou dělat „horší“ rozhodnutí, jež chudobu posilují, a v podstatě se pak dostávají do bludného kruhu chudoby.