Mladí jdou za prací do zahraničí. Šetří na stáří či bydlení, říká průzkum

Mezinárodní průzkum HSBC Expat Explorer letos slaví desáté výročí od svého vzniku a patří mezi největší i nejdéle trvající průzkumy svého druhu. Letos se ho zúčastnilo přes 18 tisíc dotázaných žijících mimo svou rodnou zemi.



Podle jeho výsledků se s vidinou kariérního růstu letos do zahraničí přestěhovalo 47 procent lidí ve věku 18 až 34 let. Po přestěhování se jejich mzdy zvýšily v průměru o 35 procent. U ostatních věkových skupin je nárůst nižší. O necelou čtvrtinu vzrostly finanční odměny pro lidi ve věku 35 až 54 let, o 9 procent lidem starším 55 let.

Průzkum také ukázal, že nejvíce spokojených expatů žije ve Švýcarsku. Podle 82 procent lidí se kvalita jejich života po příchodu do země zvýšila. Kladně hodnotí tamní životní prostředí i politickou a ekonomickou situaci. Na druhé příčce se umístil Singapur, který několik let předtím žebříčku vévodil. Druhým nejlepším evropským státem je Španělsko.

„Do Španělska se stěhuje za lepší prací pouhý zlomek lidí, zato 67 procent v zemi zažívá lepší rovnováhu mezi svým pracovním a osobním životem.

Je to způsobeno zejména tamějším uvolněným životním stylem a množstvím volného času. Španělsko se tak stalo nejlepší zemí na světě pro zlepšení duševní pohody,“ uvádí HSBC Expat Explorer v tiskové zprávě.

Hongkong, Emiráty i Británie

Průzkum rovněž odhalil, že více než dvě třetiny mladých se stěhují do Hongkongu, aby zde rozvíjeli své kariéry. Hongkong je totiž znám svým finančním centrem se spoustou příležitostí, jak zvýšit své příjmy: 18–34letí vydělávají v průměru o 41 procent více právě po přestěhování do Hongkongu. Nejde ale jen o práci. 7 z 10 respondentů dále tvrdí, že díky pobytu v Hongkongu více cestují.



Velkou příležitostí pro nový pohled na svět se ukázaly také Spojené arabské emiráty.SAE podporují příliv pracovní síly ze zahraničí už deset let a jsou jednou z nejrychleji se rozvíjejících zemí v oblasti Perského zálivu. Právě toho využívá mladá generace - 62 procent lidí ve věku do 35 let se přestěhovalo do Emirátů za účelem rozvoje své pracovní kariéry. Emiráty jsou také místem, kde si mladí lidé chválí jeden z nejvyšších platových nárůstů na světě. Jejich roční příjem se průměrně zvýšil o více než polovinu.

Pro zvýšení kvalifikace a uspokojení vlastních ambicí se jako nejlepší zemí ukázala Velká Británie. 36 procent těch, kteří se sem přestěhovali, tak učinili proto, aby rozvinuli své dovednosti a odbornost.

Tento cíl se jim daří splnit, protože 59 procent tvrdí, že po přestěhování se cítí v práci sebevědomější, a 36 procent se domnívá, že dokážou lépe navazovat obchodní kontakty. 60 procent si také myslí, že život ve Velké Británii je dobrý pro jejich kariérní postup.

Deset nejlepších zemí pro práci a život 1. Švýcarsko 2. Singapur 3. Kanada 4. Španělsko 5. Nový Zéland 6. Austrálie 7. Turecko 8. Německo 9. Spojené arabské emiráty 10. Vietnam Zdroj: HSBC Expat Explorer

Češi šetří na důchod i bydlení

Počet Čechů, kteří pracují v zahraničí, roste. V členských státech Evropské unie jich v současnosti pracuje více než 200 tisíc. „Po návratu do České republiky se tak zvyšuje jejich potenciál na domácím pracovním trhu,“ říká Richard Keery, generální ředitel HSBC Česká republika.



Češi, kteří se odstěhovali za prací do jiných evropských zemí, si podle průzkumu nejvíce šetří na důchod nebo na koupi nemovitosti. Téměř polovina již pozemek vlastní alespoň v jedné zemi, šest procent dokonce v obou státech.

Nákup vlastního pozemku v rodné zemi plánuje více než třetina dotázaných využít jako zázemí pro své návraty domů nebo jako místo, kam se vrátí v důchodovém věku.