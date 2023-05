Mistr tesař či mistr pekař. Vybrané profese by brzy mohly získat titul

Vybrané profese, jako je tesař či číšník, by mohly už v příštím roce složit takzvanou mistrovskou zkoušku a užívat titul mistr řemesla. Pozitivní dopady by titul měl mít mimo jiné i na zákazníka. Mohl by si být jistý, že pracovník je skutečně mistrem ve svém oboru.