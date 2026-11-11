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Místo předkupního práva chystá ministr zdanění spekulativního prodeje půdy

Jan Drahorád
  12:41
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Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zemědělství Martin Šebestyán. (17. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministr zemědělství Martin Šebestyán nepůjde cestou povinného předkupního práva půdy, chce ale zavést oznamovací povinnost při prodeji od vlastníků směrem k zemědělců. Zároveň ale hodlá omezit spekulativní prodeje půdy, chystá vyšší zdanění při prodeji půdy buď do tří nebo do pěti let od jejího nabytí, řekl ve středu na konferenci Zemědělského svazu ČR. Také bude chtít uzákonit minimální dobu délky pachtu, o kolik let půjde, ale neupřesnil. Často se hovoří o zhruba pěti letech.

„Chceme stanovit minimální délku pachtu a vyšší zdanění při spekulativním prodeji. Jestli to bude tři neb pět let, to je ještě o další debatě,“ uvedl ministr. Podle něj má jeho úřad údaje, podle kterých se více než pětina zemědělské půdy ročně zobchoduje za spekulativním účelem rychle, u 40 procent pak dochází mezi třemi a pěti lety. Zbytek je po delším časovém období a často ho kupují právě zemědělci.

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Podle Šebestyána je škoda, že se debata v médiích zvrhla na řešení pouze „předkupního práva“, podle něj od začátku mělo jít o nějakou formu oznamovací povinnosti. Neřekl však už zemědělcům, že sama vláda si do svého prohlášení dala větu: „připravíme zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu pro aktivní zemědělce.“

U fyzických osob je osvobozený zisk z prodeje od daně u pozemků pořízených od roku 2021 po deseti letech, u pozemků pořízených dříve po pěti letech. Pokud je prodá fyzická osoba dříve, zisk je zdaněný 15 případně 23procentní sazbou u zisků nad 1,7 milionu korun. U právnických osob je daň vždy 21 procent.

Tlak na odstoupení od tzv. tvrdého předkupního práva vyjádřila v září i naprostá většina zemědělských organizací. Celý plán měl původně pomoci tomu, aby nemohla tak rychle narůstat kvůli spekulacím cena zemědělské půdy. Hektar stál v průměru podle portálu Farmy.cz loni přes 372 tisíc korun, proti období před dekádou byl zhruba na polovičních hodnotách.

Druhým důvodem byla větší jistota zemědělců, že o pole, na něž léta dávají dostatečné množství hnojiv, nepřijdou. V ČR je držba půdy značně rozparcelovaná, podle několik let starých dat Eurostatu je v ČR v pachtu 72 procent zemědělské půdy, ČR je v tomto ukazateli v EU čtvrtá po Bulharsku, Maltě a Slovenku, přičemž evropský průměr činí 49 procent.

Proti plánu se ale okamžitě ozvala například Asociace soukromého zemědělství ČR, podle které by šlo o zakonzervování současného stavu a podporu velkých agropodniků. „Velké zemědělské podniky v čele s holdingem Agrofert by si zákonným předkupním právem na půdu upevnily svůj dominantní vliv. Současným vlastníkům by se naopak jejich majetek znehodnotil,“ informovala asociace v létě. Největší skupiny v ČR jsou holding Agrofert nebo zemědělská divize banky JTZE.

Jenom slušné chování?

Nakonec se po vlně kritiky k tomu, že by předkupní právo bylo příliš, přidala právě Agrární komora ČR, ale i nově vznikající Farmklub – klub racionálního zemědělství, který vede zakladatel a bývalý předseda ASZ Stanislav Němec, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů nebo Společnost mladých agrárníků ČR.

„Předkupní právo může být invazivním zásahem do vlastnických práv, ale za racionální (instituce) považují kodifikaci povinnosti vlastníka neveřejně informovat pachtýře o záměru prodeje propachtované půdy,“ stojí v zápisu z Dialogu na farmě, který se uskutečnil právě na farmě u Němců v Radonicích na kraji Prahy. ASZ ovšem odmítá jako protiústavní i oznamovací povinnost.

Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala by šlo prakticky o ukotvení slušného chování, kdy by mělo dojít jenom k informování zemědělce, zbytek by záležel na trhu. Podle dosavadních informací to ale vypadá, že bude neinformování zemědělce pod sankcí.

Dalšími body, které tehdy zástupci naprosté většiny zemědělských organizací odsouhlasili, byla snaha o snížení daně ze zemědělské půdy zpět na 0,75 procenta a snaha o zrušení danění dotací v příštím programovacím období evropské zemědělské politiky, které by mělo začít od roku 2028. Účastníci odmítli postoje, kdy se spousta věcí v zemědělství, které by pomohly všem, neschválí, protože by mohly pomoci i Agrofertu.

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