Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání

Veronika Bělohlávková
Klasický obchodní dům v centru velkých měst dnes přežije jen těžko. V Praze se tak obchodní střediska proměňují k nepoznání a stávají se spíše zábavními centry, kam lidé chodí nakupovat jen zřídka. Tento trend je patrný nejen u starších ikonických domů, ale i u nových projektů. Proměna odráží změny v životním stylu a preferencích zákazníků a zároveň reaguje na stále silnější konkurenci internetových obchodů.
Rekonstrukce obchodního domu Máj přišla investora na čtyři a půl miliardy...

Rekonstrukce obchodního domu Máj přišla investora na čtyři a půl miliardy korun. Namísto dosavadních šesti pater bylo nově zpřístupněno devět z celkem jedenácti podlaží. (17. června 2024) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Multifunkční prostor Máje nabízí hlavně zábavu. (11. září 2025)
Z bývalého hřiště zbylo jen parkoviště a venkovní terasa, která je přístupná z...
Zostřeno na zábavu, to by mohlo být mottem bývalého obchodního domu Máj. Zde se...
Do Máje za zábavou. V herním centrum Levels se vyřádí milovníci arkádových her...
„Jde o zcela nezbytný krok, který bude muset v budoucnu přijmout velká část trhu,“ říká Jan Janáček, vedoucí retail sektoru CBRE. Podle něj přichází trend odspodu, od změny životního stylu, který se promítá do nákupního chování. Mladší a vzdělanější zákazníci kladou důraz na zdravý životní styl, sociální aspekt návštěvy obchodních center a zážitek z trávení času s přáteli.

Největší změny jsou patrné tam, kde se tradiční obchody propojují s gastronomií, volnočasovými aktivitami a kulturními zážitky.

Rekonstrukce obchodního domu Máj přišla investora na čtyři a půl miliardy korun. Namísto dosavadních šesti pater bylo nově zpřístupněno devět z celkem jedenácti podlaží. (17. června 2024)
Multifunkční prostor Máje nabízí hlavně zábavu. (11. září 2025)
Z bývalého hřiště zbylo jen parkoviště a venkovní terasa, která je přístupná z nových prostor Levels. (11. září 2025)
Zostřeno na zábavu, to by mohlo být mottem bývalého obchodního domu Máj. Zde se nechodí za nákupy, ale pobavit se. (11. září 2025)
„Globální trend se týká zejména starších objektů, často padesát až šedesát let starých, jež na frekventovaných místech už neodpovídají dnešním potřebám,“ vysvětluje Jan Kotrbáček z Cushman & Wakefield.

Podle průzkumu společnosti CBRE jsou klíčové poloha, dostupnost a cílová skupina návštěvníků. „Majitelé obchodních center reagují na nové preference zákazníků, ale technicko-architektonická náročnost proměn zvyšuje náklady a ovlivňuje návratnost investic,“ doplňuje Janáček.

Pandemie výrazně změnila nákupní zvyklosti a růst online nakupování a větší plánování návštěv vedly k poklesu návštěvnosti.

„Stále nedosahujeme úrovně roku 2019, zaostáváme asi o pět až osm procent,“ konstatuje Klára Bejblová z CBRE. Přesto tržby rostou a průměrná hodnota nákupního koše je dnes vyšší než před šesti lety. „Lidé utrácejí víc a nakupují promyšleně, což podporuje trend obchodů zaměřených na zážitky,“ dodává.

Milan Rumler, mluvčí obchodního domu Palladium, potvrzuje význam těchto center: „Palladium denně navštíví kolem 40 tisíc lidí. Před vánočními svátky se může denní návštěvnost vyšplhat až na 80 tisíc. Podíl zahraničních návštěvníků je zhruba 45 procent. Kromě nákupů nabízíme širokou gastronomickou nabídku a velkokapacitní podzemní parkování.“

Projekty měnící centrum Prahy

Jedním z nejvýraznějších příkladů je obchodní dům Máj, který se po rekonstrukci proměnil v multifunkční dům zábavy. „Nakupování tvoří spíš minoritní část, většina prostoru je věnována gastronomii, muzeím, hernímu centru a uměleckým instalacím. Cílem je přilákat všechny generace, a to od mladých hráčů po turisty hledající panoramatický výhled na Prahu,“ uvedl spolumajitel Máje Václav Klán.

OC Kotva v současné době prochází komplexní rekonstrukcí a předpokládané otevření se plánuje na rok 2028. „Chceme obnovit Kotvu s maximálním respektem k historii a vytvořit obchodní dům světové úrovně,“ uvádí Jana Vrábelová z Generali Real Estate. V současné době se na Kotvě dokončují sanační práce. Na odstranění azbestu navážou další demoliční práce a kompletní rekonstrukce objektu.

„Kotva nabídne prémiové propojení světových značek s kulturními zážitky, uměním a digitálními technologiemi,“ uvedl Filip Ševčík, šéf správy realitních investic pro střední a východní Evropu v Generali Real Estate.

Další projekt, Savarin, pak propojí Václavské náměstí, ulici Na Příkopě, Panskou a Jindřišskou. Slibuje moderní food hall Time Out Market, obchody, kanceláře a přímé napojení na metro. I na tomto projektu je vidět, jaký význam má pro úspěch multifunkčních center dobrá dopravní dostupnost.

Galerie Harfa v pražských Vysočanech kombinuje klasické nakupování s kulturními a komunitními aktivitami. „Máme tři food zóny, tematické sportovní a gurmánské akce, divadelní scénu v létě a ledovou plochu v zimě. Cílem je, aby návštěvníci strávili čas kvalitně a smysluplně,“ říká Martina Tlustá, marketingová manažerka galerie.

Budoucnost obchodních center

Největší poptávka je po gastronomii a zážitcích ve volném čase, a to od fitness a wellness po specializovaná studia. Tradiční značky přetvářejí nabídku a sportovní móda se stává elegantní a stylovou, módní značky naopak rozšiřují sportovní kolekce. „Nejrychleji rostou volnočasová móda, lifestyle značky a koncepty založené na zážitcích,“ potvrzuje Jan Kotrbáček.

Budoucnost pražských obchodních center spočívá v kombinaci nakupování, gastronomie, zábavy a kultury. „Centra v centru města se zaměřují hlavně na turisty, zatímco ta na okrajích slouží místním,“ vysvětluje Jan Kubíček z Asociace nákupních center. „Poptávka obchodníků se přitom odvíjí od charakteru centra, tedy luxusní móda a prémiová kosmetika versus cenově dostupné produkty.

Veřejné prostory budou hrát klíčovou roli a musí být inspirativní, plné kultury a přitažlivé pro návštěvníky. „Dnes už lidé do center nechodí jen nakupovat, hledají i zážitky,“ dodává Klán z Máje.

