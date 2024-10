Co lidem přinesl a vzal životě ve stínu Dukovanské elektrárny, vypráví starosta

Máte rád animovaný seriál Simpsonovi?

Tak asi jako každý jsem se na něj kdysi díval, ale že bych byl nějaký skalní fanoušek těchto kreslených postaviček, to zase ne. Samozřejmě ale Barta, Homera, Lízu a další znám.

Mířím tím k tomu, že osudy žluté rodinky jsou úzce spjaty s fiktivním městem Springfield.

Jasně, a to je taky jadernou obcí, která stojí ve stínu atomové elektrárny. Dokonce tam Homer pracuje a často něco zpacká.

Tak asi vám tady po dukovanské jaderné elektrárně nepobíhají podobní bezpečnostní technici s radioaktivními palivovými články v kleštích. No, a ani vy nemáte postavu jako starosta Joe Quimby, který je spíš kopií někdejšího premiéra Jiřího Paroubka. Vy jste prý velký sportovec, fotbalista. Co je na tom pravdy?

Dnes už jsem do sportu spíš jen velký fanda. Pravda je, že každý dukovanský starosta byl buď hasič, nebo fotbalista. Já jsem hrdý jak na naše hasiče, tak na fotbalisty, kteří hrají šestou nejvyšší soutěž v zemi – A třídu. Dokonce jsme v minulosti byli i o soutěž výše, v krajském přeboru. Na to, že jsme vesnice s devíti stovkami obyvatel, to je hodně dobrý výkon. V týmu máme spoustu šikovných krajánků, ale naštěstí se prosazují i místní odchovanci. To mi dělá radost.

Kvůli rekonstrukci radnice máme sraz v místní hasičárně, ale přiznám se, že jsem zaparkoval u vašeho fotbalového stadionu, který vypadá moc dobře. Zaujalo mě, že má dokonce krytou tribunu pro diváky. To tedy není na vesnických stadionech úplně běžné.

Snažíme se. Letos jsme třeba dělali revitalizaci travnaté plochy. Jen mě mrzí, že když se před lety dělala tribuna a zázemí, nepodařilo se uskutečnit úplně celý záměr. Za tribunou měla původně stát krásná sportovní víceúčelová hala, ale tehdejší rozhodnutí v roce 2012 bylo velmi těžké, protože by to spolykalo velkou část našich finančních prostředků. Hotová je pouze první etapa a betonové piloty v hodnotě asi tří milionů korun. Nechci to dál moc odkládat, a ať už budu starosta, nebo jen zastupitel, věřím, že se nám to v příštím období podaří dotáhnout do konce.

Jak dlouho stojíte v čele Dukovan?

Už čtvrté volební období, tedy čtrnáct roků.

Jaký mají Dukovany rozpočet?

V letošním roce, po úpravě daně z nemovitosti, už je to velmi pěkných osmdesát milionů korun.

To je na tak malou obec opravdu velmi slušná částka. Hraje v tom roli sousedství s Jadernou elektrárnou Dukovany?

Samozřejmě. Součástí našeho katastru jsou i bývalé obce Skryje a Lipňany, na jejichž území elektrárna leží. Při stavbě Jaderné elektrárny Dukovany byly tyto obce zrušeny, jejich obyvatelé dostali kompenzace a velmi často se přestěhovali k nám do obce nebo do okolí, třeba do Rouchovan, Hrotovic a dalších.

Samozřejmě o tom, že jaderná elektrárna bude stát zrovna tady, se tehdy rozhodovalo v Moskvě. (V roce 1970 Československo a Sovětský svaz ratifikovaly smlouvu na výstavbu dvou jaderných elektráren. Práce na projektu začaly o čtyři roky později a samotná stavba v Dukovanech v roce 1978, pozn. red.) K nám do krajiny to přistálo trochu jako UFO. A z těch zmíněných obcí zbyly jenom kapličky. Na druhou stranu jaderná elektrárna je socioekonomicky velmi dobrý partner, spousta místních pracuje buď přímo u ČEZ, nebo u dodavatelských firem, jež jsou na tuhle stavbu navázány.

Dříve jsme bývali zemědělským regionem, dneska je toto místo už nerozlučně spjato s jaderným průmyslem. Příjmy nejenom obce, ale i většiny našich obyvatel jsou řekněme nadstandardní. V každé rodině, co tady bydlí, je minimálně jeden člověk, který je s elektrárnou nějak pracovně propojený.

Než jsem za vámi šel, poptával jsem se na ulicích místních a mluví o tom životě ve stínu elektrárny dost podobně. Často třeba kvitovali, že máte jako jedna z mála obcí pro obyvatele zdarma svoz odpadu. To jste ho dotovali?

Dotujeme ho dodnes. Máme to ale podmíněné tím, že se nebude navyšovat jeho objem. Pokud obyvatelé nebudou třídit a poroste nám směsný odpad, zavádíme poplatky okamžitě zpět. Při změně zákona, kdy už nebude možné směsný odpad ukládat, ale bude se odvážet do spaloven, by to bylo příliš drahé. Ale lidé v Dukovanech jsou zvyklí třídit, máme svůj vlastní sběrný dvůr, který je otevřený ve středu a v sobotu. Vedle toho jsou i další sběrná místa tříděného odpadu, takže doufám, že si toho lidé budou pořád vážit.

Panorama Dukovan a jejich starosta Miroslav Křišťál na snímku s dukovanskými chladicími věžemi v pozadí. Snímek je z roku 2012. V Dukovanech už Křišťál starostuje čtrnáct roků, jde tedy nyní o jeho čtvrté volební období.

Máte díky dukovanské elektrárně třeba levnější elektrickou energii?

Nemáme žádné podobné výhody. Jsme ve společenství takzvaně jaderných obcí GMF (mezinárodní organizace obcí, jež mají na svém katastru umístěné jaderné zařízení, pozn. red.). A nevím o tom, že by někde bylo něco podobného. Stejně jako u nás spolehlivě funguje daň z nemovitosti, ale třeba na Slovensku a v Maďarsku mají i daně z jaderného zařízení, což bohužel není případ Česka.

Obce v okolí jaderných elektráren tam mají v přepočtu na rozlohu a počet obyvatel další příjem pro svůj rozvoj. Při takové dani mají benefity i další blízké obce, nejenom ty, na jejichž katastru elektrárna stojí. Daň z nemovitosti tak nyní plyne jenom pro Dukovany a Rouchovany. Třeba Slavětice, Hrotovice nebo i Dalešice mají v tomhle ohledu smůlu. Uznávám, že je to trochu nespravedlivé.

Vám byly při samotném zahájení stavby jaderné elektrárny dva roky, takže celý život v jejím sousedství žijete. Jak na to z dětství vzpomínáte?

Samozřejmě si pamatuji to hemžení. Na stavbu jsme se nedostali, ale znali jsme tak zvané jižní svahy, kam se vyhazoval stavební odpad. Pro nás šesti- až desetileté kluky to byl ráj. Pobíhali jsme po těch haldách a vybírali jsme tam drátky, jimiž jsme si omotávali špice (řídítka, pozn. red.) na kolech. To, že tam vyrůstají stopětadvacetimetrové chladicí věže a montují se jaderné reaktory, nás absolutně nezajímalo.

Vzpomínky mám spíš na ubytovací areál Klondike pro stavební dělníky, který vyrostl na katastru naší obce. Byly jich tam až dvě tisícovky a maminka mého kamaráda tam pracovala v kantýně, kam jsme za ní chodívali. Každý den tam ze stavby jaderky dělníci přijížděli a popíjeli. Toho piva a těch rumů, co se tam vypilo, to si jako dítě vybavuji. Pak ráno jeli vesele budovat největší stavbu socialismu.

Nic takového asi při současných tvrdých bezpečnostních předpisech nehrozí, ne?

Taky si myslím.

Když mluvíte o obřích chladicích věžích jaderných elektráren, ty vždy poměrně zásadně změní vizáž krajiny. Jak je vnímáte vy?

Přiznám se, že už ani tolik ne. Všímám si jich, když jedu kolem jaderky a najednou koukám, jak často zastavují cizí auta nebo motorkáři na parkovištích a mobilem si to natáčejí nebo fotí. Ona je to svého druhu unikátní architektonická stavba, už za komunismu o atomové elektrárně natočili nějaký film nebo seriál. Myslím, že se to jmenovalo Atomová katedrála (normalizační film režiséra Jaroslava Balíka z roku 1984, pozn. red.). Prostě je to obrovská stavba. I já, který jsem zvyklý na Dukovany, jsem vykulený, když jedeme s rodinou přes České Budějovice a když na mě u Hluboké zdálky vykouknou chladicí věže Temelína.

Prý vám na Vánoce na chladicí věže v Dukovanech promítali obří vánoční stromek, a je tam dokonce i letní kino. Byl jste tam?

Vánoční stromek na věžích byl nějaký ten rok zpět. A k tomu kinu, myslím, že v srpnu pořádali filmový festival přímo u věží. Mají tam velké plátno, dá se tam na vyprázdněném parkovišti zaparkovat, takže jde o takové autokino.

Jaderná elektrárna Dukovany stojí na hranici Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje asi 25 kilometrů jihovýchodně od Třebíče. Budovala se na přelomu 70. a 80. let minulého století, je tedy starší než její jihočeská „sestra“ v Temelíně .

Máte tu v okolí velmi zajímavou krajinu. Přijížděl jsem k vám přes překrásné malebné údolí Mohelenského mlýna.

To údolí je fantastické. To jste musel viděl hráz přečerpávací nádrže Mohelno. Pod hrází pak údolím pokračuje dál řeka Jihlava. To bývala poměrně malá řeka, takže se kvůli jaderné elektrárně naprojektovaly vodní nádrže, jež slouží nejenom jako zdroj chladicí vody, ale v případě blackoutu jadernou elektrárnu jistí přečerpávací vodní elektrárna.

Když z Mohelna vodohospodáři pětkrát šestkrát do roka pouštějí větší objem, sjíždějí se vodáci z celé republiky, aby si tuhle krásnou vodu užili. I před pár dny při povodních tam teklo přes sto dvacet kubíků vody za sekundu a byl to trochu jiný fičák než dneska.

Místní to v rozhovorech sice vůbec nepřipouštějí, ale přece jenom, nemáte trochu obavy žít tak blízko jaderné elektrárny?

Nikdo rizika nebereme na lehkou váhu a bezpečnost je pro nás prioritou. A to nejenom proto, že jsme v pětikilometrovém havarijním pásmu jaderky, jež by v případě nějaké nečekané události bylo zasaženo nejvíce. Na světě se takových havárií několik už stalo, a když se díváte jako starosta Dukovan na reportáže třeba z Fukušimy (havárie japonské jaderné elektrárny v roce 2011, nejhorší jaderná havárie od Černobylu 1986, pozn. red.), pak to ani nejde nevnímat. Když to přirovnám k živelní katastrofě, je to sice strašné, ale lidé se třeba po povodni do dané lokality vrátí.

U jaderné havárie něco takového nepřichází v úvahu. Jsem členem občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany, což je uskupení starostů z okolních obcí spolu s profesionály z elektrárny. Máme psychotesty, školení, přístup do jaderné elektrárny a v podstatě to slouží k tomu, abychom dokázali odborné věci tlumočit veřejnosti. Uklidňuje mě, že dukovanská jaderná elektrárna je hodnocená jako jedna z nejbezpečnějších na světě.

Když jste mluvil o živelních katastrofách, jsou pro vás rizikem?

Před třemi lety se např. nedalekým Břeclavskem prohnalo ničivé tornádo. Jaderné elektrárny jsou konstruované jako velice odolné stavby. Nejenom na pád letadla, na tornádo, ale třeba i na zemětřesení, u nás ne zcela běžné. Spousta bezpečnostních opatření se i v Dukovanech ještě zvyšovala po zmiňované havárii ve Fukušimě. Třeba ventilátorové věže, které by dočasně mohly v chlazení nahradit i zřícenou chladicí věž.

Pojďme se vrátit k samotné obci. V Dukovanech jsem viděl dost nových domů. To je o bydlení a život tady takový zájem?

Dost se v katastru obce stavělo, vznikly nové domy. Třeba takzvané Holandsko, kde je asi 34 nových rodinných domů. Nyní máme v tomhle ohledu s dalším rozvojem trochu problém, protože nemáme žádné lokality pro novou výstavbu v okolí. Je tady sice jedno místo, kde by mohlo vyrůst až devatenáct parcel, ale jsme tam trochu v patové situaci kvůli příjezdům. Doufám, že k nějaké dohodě dojde.

Druhou věcí je cena pozemků. I u nás vyrostla cena ze tří set korun za metr čtvereční až na dva tisíce. Dukovany jsou i přesto velmi populární a zájem nijak neupadá. Kdybychom nabídli jednu parcelu, pak na ni mám klidně pět zájemců na dražbu. Není tu nyní volný jediný domeček, jediná parcela.

To je zajímavé.

Souvisí to samozřejmě i s tím, jak se začalo mluvit o výstavbě pátého a šestého bloku jaderné elektrárny. Předpokládá se, že tady bude pracovat okolo pěti tisíc lidí při téhle nové stavbě. I pro ně se budou muset vybudovat patřičné ubytovny, někam budou chodit do obchodů, někam za zábavou. Nebudou to ovšem jenom pozitiva, co nás čeká. Na to se snažím místní upozorňovat.

Co tím myslíte?

Trochu se obávám, že se nám tu taky může zvýšit automobilový provoz. Kolem obce je sice vybudován obchvat, po němž by nákladní auta měla navážet veškerý stavební materiál na nové bloky. Pokud ovšem něco na téhle silnici kiksne, pak mají nejkratší cestu přes naši náves. Proti tomu brojím a za mě to nepřipadá v úvahu. (Nové bloky se budou skládat i z obřích dílů, jež bude náročné na místo dopravit, bude potřeba zásadně rozšířit silniční infrastrukturu a někde stavět i nové mosty a obchvaty. Celkové náklady státu jen na tuhle operaci se odhadují na více než 13 miliard korun, pozn. red.) Hlavně budování dvou nových bloků není na rok.

Předpokládá se, že by to mělo trvat zhruba deset let, a to doufám, že to Korejci zvládnou dodat podle předpokládaného časového harmonogramu. Spousta podobných projektů ve světě se totiž zpožďuje. Chci říct, že to pro místní bude rozhodně i nepohodlí, co je čeká.

Jeden z reaktorů jaderné elektrárny v Dukovanech. Celkem má v současnosti čtyři a získat má nové dva, jejichž výkon ovšem bude o něco vyšší, než mají stávající čtyři reaktory.

Aby se vám pak lidi nebouřili.

Ti starší už to zažili s původní stavbou a vědí, co to obnáší. Mladší ročníky z toho asi budou vykulené, ale musíme to zvládnout. I pro ně to totiž přináší obrovský benefit v dobře placené práci. Bojím se něčeho jiného. Že spousta lidí uteče ze svých stávajících zaměstnání a pozic a půjde dělat tam, protože se jim to prostě vyplatí. To byl přesně problém v těch osmdesátých letech, když se stavěly první dva bloky. No, uvidíme, jak to celé dopadne.

Při vjezdu do obce jsem si všiml barokního zámečku. Patří obci?

Já pořád říkám „náš zámek“, i když už náš není. Po zestátnění sloužil zámek různým účelům, byla tam například i veterinární ordinace nebo školicí středisko. Po roce 1989 připadl už značně zanedbaný do majetku obce Dukovany, ale jeho údržba a provoz pro nás byly velkou finanční zátěží. Moji předchůdci se několikrát snažili neúspěšně zámek prodat, v roce 2014 jsme se domluvili s významným třebíčským podnikatelem Richardem Horkým, který se angažoval v teplárenství (TTS Energo vytápí například město Třebíč štěpkou a biomasou, pozn. red.).

Zavázal se do nemovitosti investovat desítky milionů korun a na základě toho mu pak byl v roce 2016 zámek prodán za 10 milionů. Pan Horký se do toho zámku zamiloval. Postupně tam vznikl nejenom hotel a restaurace, ale i expozice zámeckého bydlení. Bohužel při covidu byl zámek zavřený a pan Horký v roce 2022 umřel. Jeho společnost zámek prodává. Zatím nemáme dostatek prostředků, abychom ho odkoupili zpět pro obec, ale uvidíme, jak to dopadne. K tomu se ovšem pojí ještě jedna zásadní věc.

Povídejte.

Pan Horký se kdysi rozhodl vytápět zámek tím, co mu bylo nejbližší.Tedy štěpkou (nadrcená odpadní dřevní hmota, pozn. red.). Dostávám se k projektu, na nějž jsem velice pyšný, a těžko ho v mém životě bude něco překonávat. Vybudovali jsme na kraji obce centrální výtopnu na štěpku, která má výkon 2× 1,5 MW a nezásobuje teplem jenom zámek. Při rekonstrukci sídliště jsme zrušili plynofikaci a napojili domy na teplovod. Posléze jsme tohle rozšířili skoro na všechny ostatní domy v Dukovanech. Obcí stoprocentně vlastněná Dukovanská teplárenská tak zásobuje levným a dotovaným teplem a většinu roku i teplou vodou téměř všechny obyvatele. To je unikát.