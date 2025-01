Mironet chce zpátky svůj slogan. Zahájil soudní spor s polským Allegrem

Se zpožděním začal soudní spor. Předseda soudu doktor Petr Košík nejdříve navrhl mezi stranami smír, to ovšem advokát Allegra Luděk Šrubař odmítl kvůli dle něj neúplné žalobě, kterou Mironet přednesl.

„V žalobě chybí, kdy přesně byly reklamní slogany námi zneužity,“ uvedl Šrubař z Advokátní kancelář Šrubař & Partners, který zastupuje společnost Allegro. Dále dodal, že na slogan nemá Mironet ochrannou známku. Tento nedostatek připustil také samotný soud.

Po hodině bylo soudní jednání na deset dní přerušené, jakmile žalobce doplní chybějící slogany a podá více důkazů potřebných k soudnímu jednání. „Tak, jak je to podané v tuto chvíli, tak to není na výhru,“ podotkl soudce s tím, že by se měly obě strany nad celým procesem zamyslet.

Mironet v žalobě argumentuje, že několik let budoval slogany „Když počítače, tak Mironet. Když telefony, tak Mironet. Když komponenty, tak Mironet. Když něco, tak Mironet.“ a tím pádem také svojí identitu, a to hlavně díky televizní, rozhlasové a digitální inzercí.

Polské Allegro začalo používat slogan „Když něco, tak Allegro.“ jako svůj nový ústřední slogan od konce března 2024, a to v masivní reklamní kampani. Přitom před tím ve svých kampaních využívala slogan zcela jiný, a to „Allegro. Větší, větší Mall.“

„Společnost Allegro Retail a.s. je přesvědčena, že se ve vztahu ke společnosti Mironet.cz a.s. nedopustila žádného porušení právních předpisů. Vzhledem k probíhajícímu sporu však nebudeme věc dále komentovat,“ uvedl na dotaz iDNES.cz Marcin Gruszka, ředitel komunikace skupiny Allegro, které již dříve odmítlo snahu Mironetu o mimosoudní dohodu.

Reakcí Mironetu bylo jak podání žaloby týkající se nekalého soutěžního jednání. A žádá soud, aby společnosti Allegro další používání sloganu zakázal. V případě, že bude v žalobě Mironet úspěšný, má podle jeho právního zastoupení také vysokou šanci na úspěch i v otázce náhrady škody.

Tvrdá hra

Z historie sporu je zajímavé, že se Mironet zastal společnosti Allegro při vstupu na trh, když v září 2023 zpochybnil férovost reklamní kampaně Alzy. Alza nabídla řešení reklamací zákazníkům společností Mall a CZC, pokud předem zaregistrují své starší nákupy do systému společnosti Alza a to za podmínky, kdy Mall a CZC v budoucnu ukončí činnost a Allegro nebude v budoucnu ochotno reklamace řešit.

Tuto kampaň soud zakázal předběžným opatřením a společnost Alza tuto kampaň musela stáhnout. Následně nabídla společnost Allegro společnosti Mironet, aby Mironet prodával svůj sortiment přes Marketplace Allegro. Tuto nabídku Mironet odmítl z důvodu potřeby být nezávislou českou společností. Ze způsobu argumentace při jednání se Mironet domnívá, že použití sloganu „Když něco, tak Allegro.“ bylo reakcí společnosti Allegro na odmítnutí.

Dále Advokátní kancelář Šrubař & Partners zastupující v České republice společnost Allegro, vznesla také námitky k zápisu ochranné známky „Když něco, tak Mironet“, kterou se společnost Mironet pokouší zapsat u Úřadu průmyslového vlastnictví.

V odůvodnění advokátní kancelář zejména uvádí, že se jedná o příliš obecný slogan a nemá dostatečnou rozlišovací schopnost k jejímu zapsání. V otázce zápisu této ochranné známky Úřad ještě nerozhodl. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví bude mít vliv i na probíhající soudní řízení.

Nová dvojka

V červenci 2024 Mironet zveřejnil své hospodářské výsledky a podařilo se mu překonat obrat společnosti CZC, kterou na konci září zcela pohltilo Allegro. Mironet tak získal druhou pozici mezi e-shopy s IT a elektronikou, které dodávají zákazníkům zboží primárně přes e-shop, nikoli přes síť kamenných obchodů.

Na základě dosavadních prodejů Mironet očekával, že tak jako minulé roky dosáhne růstu 20 procent a díky tomu překročí obrat 3,5 miliardy korun.

„Ovšem kvůli nekalým soutěžním aktivitám Allegra a ztrátou jedinečné identity naší reklamní kampaně mohlo mít vliv na ukončení růstu, který před spuštěním kampaně Allegro trvalo od roku 2021,“ uvedl stoprocentní vlastník Mironetu Robert Novotný.

Prodejce elektroniky Mironet.cz předloni vykázal čistý zisk 4,3 milionu korun, což bylo meziročně o 55,7 procenta méně. Celkové tržby naopak stouply o 13,6 procenta na 2,9 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.