Pět set miliard je největší schodek v historii Česka. Není to moc?

Je to kolem devíti procent HDP, nebudeme se nijak moc lišit od dalších evropských zemí. Německo, Francie, Itálie, Španělsko či Polsko se pohybují mezi osmi a 11 procenty HDP. Chtěla bych jít s novelou zákona o rozpočtu do parlamentu už naposled. Dnes se nemůžeme přít o to, jestli to bude 450 nebo 425 miliard, to nikdo neví.